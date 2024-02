BiblioRencontres - Cineforum: proiezione del film "Re per una notte" di Scorsese

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, nell’ambito dell’iniziativa BiblioRencontres – Cineforum, tenuta da Gianluca Gallizioli, organizza, sabato 17 febbraio, alle ore 16.00, la proiezione del film “ Re per una notte “ di Martin Scorsese (1983).

L’opera è un gioiello cinematografico che offre uno sguardo crudo e avvincente sulla vita di Rupert Pupkin (Robert De Niro), un aspirante comico stand-up ossessionato dal desiderio di diventare famoso e di apparire nel popolare show televisivo del celebre conduttore Jerry Langford (Jerry Lewis). Dopo numerosi tentativi falliti di avvicinarsi a Jerry, il protagonista escogita un piano audace per farsi notare. A dispetto dei 41 anni dalla sua uscita, Re per una notte fotografa in modo puntuale l’ossessione per la celebrità e il desiderio di apparire che caratterizzano la società della performance e dell’immagine contemporanea.

La proiezione sarà aperta da un’introduzione e chiusa da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE.

La seconda edizione di BiblioRencontres - Cineforum vuole proporsi come un viaggio spazio-temporale nei territori della commedia cinematografica americana. Gli appuntamenti in programma vogliono essere un’occasione per trasmettere curiosità e passione nei confronti della settima arte, per aprire un dialogo collettivo attorno all'opera filmica e per avviare un confronto a più voci che sappia affiancare la visione all’osservazione critica. Con l’idea di provare a diventare l’algoritmo del catalogo della videoteca e la volontà di rinsaldare il legame tra la cittadinanza e l’offerta cinematografica promossa dal Sistema Bibliotecario valdostano, per ogni titolo presentato ai partecipanti verrà rilasciato un flyer con la scheda del film, l'elenco delle opere dello stesso regista presenti in catalogo e alcuni consigli di titoli che presentano affinità con l’opera vista.

Il calendario delle prossime proiezioni:

Sabato 16 marzo 2024, ore 16.00. Mistery Train di Jim Jarmusch (1989)

Una raccolta di tre storie separate ambientate a Memphis che esplora la cultura musicale, le coincidenze e il senso di appartenenza attraverso la prospettiva di turisti giapponesi, musicisti e un concierge di hotel. Una celebrazione della musica e dell'atmosfera unica del Tennessee, che sonda la vita notturna della città e offre una visione peculiare e poetica delle connessioni umane. Un esempio cristallino del cinema indipendente americano del quale Jarmusch è uno dei massimi esponenti.

Sabato 6 aprile 2024, ore 16.00. A serious man dei fratelli Coen (2009)

Un film che segue la vita di Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), un professore di fisica che affronta una serie di sfortune esistenziali mentre cerca di trovare un significato della propria vita ebraica. Un'opera surreale e filosofica che interroga la fede, la moralità e il significato della vita. Un esempio della maestria dei Coen nell'intrecciare elementi comici e drammatici per affrontare questioni profonde in un contesto contemporaneo.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti.