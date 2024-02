AValsavarenche la Scuola di comunicazione scientifica di PNGP e Muse di Trento

Dal 10 al 15 marzo 2024 il Parco Nazionale Gran Paradiso insieme al MUSE di Trento organizza a Valsavarenche (AO) una Scuola invernale residenziale sulla comunicazione della ricerca scientifica destinata a ricercatori, studenti, dipendenti e collaboratori di aree protette, musei e centri di ricerca.



La scuola, della durata di quattro giorni intensivi più una giornata di escursione nell’area protetta, ha l’obiettivo di dare ai partecipanti nuovi e solidi strumenti per raccontare la natura, la ricerca scientifica che viene portata avanti da diversi enti, e fornire abilità per raccontare i dati scientifici in modo da risultare interessanti ed utili anche a un pubblico non tecnico.



A introdurre il tema saranno domenica 10 di marzo Telmo Pievani e il Direttore del Parco, Bruno Bassano, che, in un incontro gratuito aperto a tutti, parleranno proprio della comunicazione della scienza e delle attività di ricerca dell’area protetta del Gran Paradiso.



Dall’11 al 14 marzo saranno Francesca Buoninconti, giornalista scientifica di Radio3 Scienza, e Cristina Rigutti, coordinatrice Master in Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione dell'Università di Trento, le docenti che spiegheranno come raccontare la natura in radio e come presentare ricerche e dati con l’uso di strumenti grafici e visivi. I diversi argomenti saranno esplorati attraverso diverse attività ed esercitazioni pratiche, in modo da garantire a ciascun partecipante l'opportunità di applicare direttamente le conoscenze acquisite.



Il termine per le iscrizioni è il 15 febbraio, rimangono solo pochi posti a disposizione, per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere all'indirizzo acqua.biodiversita@pngp.it allegando un curriculum vitae e una breve lettera di presentazione con riferimento alla formazione e al tipo di attività / lavoro di cui ci si occupa.