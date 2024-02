Confronto a Saint Vincent incontro informativo su affitti brevi

L'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, in collaborazione con le Unité des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e Mont-Cervin, ha programmato un incontro informativo di rilevanza cruciale per la comunità locale. L'evento, fissato per lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 20.30, presso il Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent, si concentrerà sull'analisi della legge regionale 11/2023 riguardante la Disciplina degli adempimenti in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

L'obiettivo principale dell'incontro è quello di fornire una chiara e completa illustrazione della normativa vigente, offrendo ai partecipanti una comprensione approfondita delle disposizioni e delle responsabilità connesse alle locazioni brevi a fini turistici. Parallelamente, sarà presentata una piattaforma appositamente sviluppata per agevolare l'adempienza alle nuove regole e semplificare il processo di gestione delle locazioni brevi.

Un elemento di rilievo è la possibilità di seguire l'evento in diretta streaming sul canale YouTube regionale al link https://www.youtube.com/RegVdA. Questa scelta strategica permetterà a un pubblico più ampio, incluso coloro che non potranno partecipare di persona, di accedere alle informazioni cruciali e alle spiegazioni dettagliate fornite dagli esperti presenti all'incontro.

Tra i relatori di spicco che interverranno durante l'evento figurano l’Assessore Giulio Grosjacques, figura chiave nell'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, il Coordinatore Enrico Di Martino e i tecnici dell’INVA, i quali hanno giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione della piattaforma dedicata. La presenza di queste figure di riferimento garantisce una discussione approfondita e competente sulla materia, fornendo risposte a eventuali domande e chiarimenti richiesti dalla comunità.

In conclusione, l'incontro informativo a Saint-Vincent rappresenta un'opportunità unica per la cittadinanza di essere informati, partecipare attivamente al processo di comprensione delle nuove normative e interagire direttamente con gli esperti del settore. La trasparenza e la comunicazione efficace promosse in questo contesto sono fondamentali per favorire una corretta applicazione delle leggi e per assicurare una gestione consapevole e responsabile delle locazioni brevi per finalità turistiche all'interno della regione.