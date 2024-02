Il Volo a Estate al Forte di Bard 2024 sabato 6 luglio

Con entusiasmo e gioia, Il Volo ha svelato oggi le tappe del loro straordinario tour estivo "Tutti per uno - Capolavoro". Prima di salire sul prestigioso palco dell'Ariston come concorrenti alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il loro brano "Capolavoro" (Epic Records/Sony Music Italy), il trio eccezionale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha deciso di condividere con il pubblico italiano il festoso annuncio.

La magia della musica de Il Volo si diffonderà nelle più suggestive location d'Italia durante 15 imperdibili spettacoli estivi, prodotti con passione da Friends & Partners. Tra le location di questo tour straordinario, spicca il maestoso Forte di Bard, dove il trio si esibirà il sabato 6 luglio nell'ambito dell'evento speciale "Estate al Forte 2024".

Questo tour rappresenta un'occasione unica per celebrare i 15 anni di carriera e di profonda amicizia che lega i membri del trio. Sul palco, Il Volo presenterà i nuovi brani del loro primo album di inediti, in arrivo nei prossimi mesi, affiancandoli ai grandi successi della tradizione musicale italiana e alle perle del loro repertorio, offrendo uno spettacolo che mette in luce le molteplici sfaccettature dell'evoluzione artistica dei singoli componenti.

Il tour prenderà il via il 3 luglio a Marostica (Vi) con il Marostica Summer Festival, raggiungendo poi il suggestivo Forte di Bard il 6 luglio, prima di toccare altre tredici location in giro per l'Italia. Queste nuove date si aggiungono all'eccezionale calendario live del 2024 de Il Volo, a seguito dell'annuncio di un imponente World Tour di "Tutti Per Uno" (un progetto curato da Michele Torpedine) e delle tre serate speciali all'Arena di Verona il 9, 11 (già sold out) e 12 maggio.

Le prevendite per il favoloso spettacolo "Tutti per uno - Capolavoro" sono già aperte in esclusiva per i membri del fanclub, dalle 16:00 di oggi, e saranno disponibili anche su Ticketone dalle 16:00 di domani, 2 febbraio. Non vediamo l'ora di festeggiare insieme a Il Volo e di creare ricordi indelebili durante l'indimenticabile serata al Forte di Bard. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulle prevendite per questa straordinaria tappa!