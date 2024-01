Nuovi leader nel Savt, il sindacato pone faccia al futuro

Da sinistra seduti: Alessandro Pavoni, Ilaria Fapperdue, Claudio Albertinelli. In piedi: Stefano Enrietti, Luigi Bolici, Aldo Cottino, Fortunato Mafrica

L'occasione ha visto l'elezione dei nuovi dirigenti sindacali, un passo significativo che riflette la coesione e il consenso robusto all'interno dell'organizzazione sindacale.Le elezioni, svolte attraverso scrutinio segreto, hanno confermato il supporto a tutti gli organi eletti, testimonianza tangibile della forza e dell'unità presenti nel sindacato.

Alessandro Pavoni è stato riconfermato nel ruolo di vice segretario generale, mantenendo così una figura chiave nella gestione del sindacato. La nuova composizione della Segreteria Confederale vede la partecipazione di Claudio Albertinelli, Luigi Bolici, Alessandro Pavoni, Aldo Cottino, Mauro Crétier, Stefano Enrietti, Ilaria Fapperdue e appunto Alessandro Pavoni.

Fortunato Mafrica (Tiné) assumerà il ruolo di Segretario amministrativo, mentre i Revisori dei conti saranno Felice Roux, Katia Laurent e Giorgio Mondardini.

Claudio Albertinelli, Segretario del SAVT, ha sottolineato l'importanza delle scelte effettuate, evidenziando come queste non solo riconoscano il valore e l'impegno della segreteria uscente, ma inaugurino anche una nuova fase di lavoro e dedizione per il sindacato.

Albertinelli ha dichiarato che l'attenzione del sindacato sarà ora focalizzata sui temi urgenti per la Valle d'Aosta, in particolare sui settori dei trasporti e della sanità.Guardando al futuro con ottimismo e fiducia, il SAVT si mostra sicuro che i nuovi dirigenti lavoreranno con dedizione e competenza per tutelare e promuovere i diritti di tutti i lavoratori valdostani.

L'impegno per il bene comune e la consapevolezza dell'importanza del ruolo sindacale emergono come tratti distintivi di questo nuovo capitolo per il Sindacato Autonomo dei Lavoratori della Valle d'Aosta.