L’UFFICIO PER RICHIEDERE I PRESIDI PER INCONTINENZA NEL DISTRETTO DI AOSTA TORNA AL POLIAMBULATORIO DI VIA G. REY 3

L’Azienda USL informa i cittadini che l’Ufficio per richiedere i presidi per incontinenza torna al Poliambulatorio di via G. Rey 3 nell’ambulatorio n.18. In precedenza si trovava al piano -1 in via G. Rey 1.

Lo spostamento è previsto dal 31 gennaio.

Restano invariati il numero di telefono 0165/544464 e le giornate e gli orari di apertura agli utenti: mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle 12:30.

Si ricorda agli utenti che per richiedere la dotazione di presidi è necessario il piano terapeutico dello specialista, che individua il prodotto necessario in relazione alla tipologia di incontinenza. La consegna è trimestrale.

Date, orari e contatti per gli uffici dove ritirare i presidi per incontinenza negli altri ambulatori distrettuali sono i seguenti:







Poliambulatorio di Morgex

Ambulatorio infermieristico (piano terra)

Tutti i mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 15:00

Tel. 334 900 4847







Poliambulatorio di Châtillon

Ambulatorio infermieristico (piano -1)

Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Tel. 0166 50 10 11







Consultorio di Verrès

Ambulatorio infermieristico (piano terra)

Tutti i martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Tel. 0125 92 04 88







Poliambulatorio di Donnas

Ambulatorio n. 4 (piano terra)

Giovedì dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Tel. 0125 80 63 00