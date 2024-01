Deposizione di una Corona in onore degli Alpini: Celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio

In seguito all'approvazione della legge n° 44 del 5 maggio 2022, con l'iniziativa della Lega, il Parlamento ha istituito la "Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini", da celebrarsi annualmente il 26 gennaio. Questa data commemora la battaglia di Nikolajewka e la drammatica campagna di Russia, durante la quale gli Alpini si distinsero non solo per coraggio e lealtà, ma anche per la loro umanità.

In occasione di questo significativo evento, la Lega Vallée d’Aoste si appresta a depositare domani, 26 gennaio 2024, alle ore 11, una corona di fiori di fronte al monumento al soldato valdostano situato in piazza Chanoux ad Aosta. La scelta di questa location rappresenta un omaggio tangibile al sacrificio degli Alpini e alla loro storia di coraggio e dedizione.

Gli Alpini, oltre al loro ruolo militare, continuano a svolgere un'azione fondamentale attraverso le numerose sezioni ANA distribuite sul territorio nazionale. Queste sezioni contribuiscono a diffondere i valori legati alla montagna, alla solidarietà e all'altruismo. La popolazione accoglie gli Alpini con entusiasmo e riconoscenza, apprezzando il loro spirito altruistico e la loro disponibilità, dimostrati in molteplici occasioni a beneficio del nostro Paese e della nostra Regione.

La celebrazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini sarà un'occasione per promuovere i valori della difesa della sovranità, dell'interesse nazionale e dell'etica della partecipazione civile. La solidarietà e il volontariato, incarnati da sempre dagli Alpini, saranno al centro di questa giornata dedicata a onorare la memoria di coloro che hanno dato il loro contributo senza risparmio per il bene della collettività.