Il ricordo del Giorno della Memoria apre i lavori del Consiglio Valle

In apertura del Consiglio, convocato per oggi e domani, è doveroso dedicare qualche istante alla commemorazione del Giorno della Memoria. Il 27 gennaio segna l'anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945, una data che ora celebriamo a livello internazionale come la Giornata della Memoria della Shoah.

Il Presidente, Alberto Bertin, ha aperto i lavori con un richiamo al contesto geopolitico complicato che stiamo attraversando, con le tensioni in Medio Oriente, l'antisemitismo e l'islamofobia in aumento, e, purtroppo, con gli echi nostalgici di saluti romani nelle commemorazioni di alcuni fascisti. In questo momento, è fondamentale ricordare il passato, tornare all'era del regime fascista, alle leggi razziali, alla persecuzione degli ebrei e alle atroci sofferenze patite da coloro che furono deportati, imprigionati e uccisi.

Ma il Giorno della Memoria non è solo un ricordo di tragedie passate; è anche un tributo a coloro che, in varie forme, si opposero al progetto di sterminio, spesso mettendo a repentaglio la propria vita per salvare altre. È un appello a non dimenticare mai, a imparare dalla storia e a resistere contro qualsiasi forma di intolleranza e odio.

Durante i lavori del Consiglio, il Capogruppo dell'UV, Aurelio Marguerettaz, ha sottolineato l'importanza di contrastare voci negazioniste e ha evidenziato la necessità di dedicare momenti istituzionali al ricordo di questa tragedia. Ha anche menzionato la triste notizia di una morte sul lavoro, quella di Mohamed Oueslati, un lavoratore di origini tunisine. In solidarietà, è stata aperta una sottoscrizione per aiutare la sua famiglia nel difficile momento.

Inoltre, il Presidente Bertin ha annunciato che i gruppi di opposizione hanno chiesto una riunione urgente della quinta Commissione. Il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani, ha risposto che la riunione si terrà il prossimo lunedì per la programmazione dei lavori.

Il Capogruppo di RV, Stefano Aggravi, ha ringraziato i presidenti delle commissioni per la convocazione e ha sottolineato l'importanza dell'attività delle commissioni, mentre la Capogruppo di PCP, Erika Guichardaz, ha evidenziato la necessità di dibattito e confronto in Commissione su temi vitali come sanità, politiche sociali e istruzione.

Infine, il Capogruppo di AV-VdAU, Albert Chatrian, ha sottolineato l'importanza di conoscere la nostra storia recente per evitare gli stessi errori, ricordando il lavoro significativo della quinta Commissione nel 2023 e anticipando un impegno ancora maggiore nel 2024.

Il Consigliere Claudio Restano (GM) ha espresso la speranza che la Commissione lavori con determinazione su tutti i temi, includendo la proposta di legge presentata dalle forze di opposizione e considerando anche la tragica morte sul lavoro come argomento di discussione.