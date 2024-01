Il Giorno della Memoria 2024: Riflessioni sul passato al Théâtre de la Ville di Aosta

In collaborazione con il Comune di Aosta e la Biblioteca regionale "Bruno Salvadori" di Aosta, l'istituto ha programmato un incontro speciale in occasione del Giorno della Memoria.L'appuntamento, previsto per le ore 09.00, si focalizzerà sul tema "Il processo Eichmann - Snodo storico e filosofico dell’Europa contemporanea".

L'evento, aperto al pubblico sino ad esaurimento posti, si propone di offrire un'opportunità di riflessione e approfondimento agli studenti delle classi V delle scuole secondarie di secondo grado.

Questo snodo cruciale della storia europea contemporanea sarà analizzato non solo dal punto di vista storico ma anche in chiave filosofica, esplorando le intricanti implicazioni morali e sociali di un periodo oscuro che ha segnato profondamente il nostro continente.

L'iniziativa mira non solo a coinvolgere gli studenti, ma a estendere la partecipazione a tutti coloro che desiderano contribuire alla riflessione collettiva sulla memoria storica. Si invita il pubblico a unirsi a questo importante appuntamento in un luogo simbolico come il Théâtre de la Ville di Aosta, contribuendo così alla preservazione della memoria e alla consapevolezza delle tragiche esperienze del passato, che devono fungere da monito per le generazioni future.