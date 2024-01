Il Carnevale delle Landzette nella Coumba Freida

Il Carnevale della Coumba Freida, celebrato nella Valpelline e nella Valle del Gran San Bernardo, è un'esperienza unica che si sviluppa per un mese intero con eventi in otto diversi paesi. Il costume e le maschere di questo carnevale, chiamate Landzette, sono molto peculiari e caratteristici, con origini misteriose e antiche che risalgono almeno al 1467, quando furono documentati per la prima volta a Bosses.

Una delle teorie più accreditate sull'estetica e la tradizione di questi vestiti suggerisce una trasposizione allegorica delle uniformi dell'esercito di Napoleone, che attraversò il Colle del Gran San Bernardo nel 1800. Un altro racconto suggerisce che il carnevale potrebbe essere nato da un matrimonio in cui gli invitati, imbarazzati dall'idea di indossare abiti eleganti, si presentarono con vestiti inusuali e quasi grotteschi, rompendo con la tradizione e la formalità del matrimonio.

In linea con le tradizioni di altre vallate alpine, si ipotizza che maschere e personaggi allegorici simili venissero utilizzati per esorcizzare gli spiriti primaverili. Le maschere rappresentano spesso simboli come l'Orso, simbolo dell'inizio della primavera, o la coda del mulo, che rappresenta il vento che scaccia le correnti fredde dannose per i pascoli e l'agricoltura di sussistenza. I costumi sono dotati di piccoli specchi, considerati barriere contro il male.

La sfilata delle maschere comprende spesso personaggi come Napoleone, suonatori vari, il diavolo e costumi con colori specifici che rappresentano le stagioni. La preparazione e la manutenzione dei costumi rimangono un'attività artigianale gestita da un Comitato di valligiani, che si impegna nel confezionamento manuale e nel rispetto delle tradizioni, garantendo al Carnevale una forte connotazione locale e tradizionale.

Le maschere, seguendo una consuetudine consolidata, ballano, cantano ed entrano nelle case per condividere cibo e bevande offerti loro. Chiunque abbia la fortuna di assistere alla sfilata delle maschere dovrebbe prestare attenzione, poiché potrebbe diventare il "bersaglio" di scherzi innocenti. Un aspetto interessante è la presenza della Mèizoùn di Carnaval de la Coumba Frèida, un piccolo museo nel comune di Allein dedicato al Carnevale della Valle del Gran San Bernardo.

Gli appuntamenti si susseguono in diverse località durante il mese di festeggiamenti, con date specifiche per ogni paese, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente che coinvolge l'intera comunità: