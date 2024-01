Operetta “Vi racconto… la Vedova allegra” di e con Andrea Binetti

118 anni dal suo lontano debutto avvenuto al Theater An der Wien di Vienna nel 1905, il racconto in forma di concerto-scenico dell’Operetta più famosa al mondo, che ruota attorno la vicenda amorosa della ricca ereditiera Hanna Glawary e del suo eterno spasimante, il Conte Dànilo Danilowitsch. Una vicenda romantica e non priva di momenti umoristici suggellata dalla straordinaria musica del grande Maestro Franz Lehár. L’allestimento proposto vede in scena i personaggi principali dell’operetta, che condurranno il pubblico all’interno della trama: siamo all’Ambasciata del Pontevedro a Parigi per festeggiare il compleanno del sovrano. Il Paese balcanico versa in gravi difficoltà economiche e tutti attendono l’arrivo della ricca vedova Glavary, per ristabilire le sorti della finanza. Nella festa si evidenziando vizi e virtù dei cortigiani, che rispecchiano la decadenza del mondo aristocratico. Tutti sono disposti a qualunque compromesso pur di ottenere vantaggi dalla ricca ereditiera. Intrighi di coppie, la Parigi notturna, donnine allegre, altre frivole e uomini babbei, un’umanità che alla fin fine diverte. Il tutto bagnato dallo champagne e ravvivato dallo scoppiettante can can. Lieto fine scontato.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento Mix Giallo

Biglietti: Platea Intero € 20,00/Ridotto € 15,00 – Galleria Intero € 15,00/Ridotto € 10,00

La Saison Culturelle 2023/2024 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e il sostegno di Rai Radio 3