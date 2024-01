"Europa in Gioco: Elezioni Cruciali - Se ne discute ad Aosta

Fra il 6 ed il 9 giugno, 400 milioni di europei di ben 27 Paesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Si tratta di un appuntamento di estrema rilevanza per l'Europa, l'Italia e anche per la Valle d'Aosta. A livello europeo è in gioco l'alleanza fra popolari e progressisti che ha guidato la designazione della Commissione europea negli anni passati e un'attività parlamentare che, su importanti temi ambientali, ha consentito l'adozione di normative a favore di una indispensabile transizione ecologica.

A livello italiano, il voto permetterà di verificare se il successo delle destre nelle elezioni politiche del 2022, con i contenuti regressivi che le caratterizzano, sarà confermato o se si manifesterà una controtendenza utile per un rafforzamento dell'Unione Europea e necessaria per la politica italiana.

In Valle d'Aosta sarà l'occasione per rilanciare presso tutta la cittadinanza i valori dell'unità europea e per evidenziare l'importanza che già oggi riveste l'Europa. Un'importanza che riguarda aspetti culturali e istituzionali, ma dobbiamo anche sottolineare la rilevanza che hanno per la comunità valdostana i programmi ed i fondi europei che hanno permesso e permettono la realizzazione di importanti opere.

Noi riteniamo che una consistente presenza di civici, verdi e progressisti nel Parlamento europeo sia importante per fare scelte all'insegna di principi di democrazia, partecipazione, solidarietà e per rafforzare la normativa ambientale dell'Unione Europea, al fine di lavorare ad una effettiva transizione ecologica che preveda a breve termine l'abbandono dei combustibili fossili, contribuenti a un pericoloso cambiamento climatico che danneggia l'intero Pianeta.

Rete Civica VdA, Europa Verde - Verdi VdA, Young European Greens e il Movimento Europeo-Italia organizzano un incontro pubblico per sabato 20 gennaio alle ore 10 ad Aosta, presso la sala conferenze dell'Hotel Duca d'Aosta, in Piazza Narbonne.

E’ annunciata la presenza di: Pier Virgilio Dastoli, Presidente della sezione italiana del Movimento Europeo. Dastoli è stato anche collaboratore di Altiero Spinelli e da decenni è impegnato a valorizzare i principi della democrazia e della partecipazione nella costruzione di una effettiva e più forte Unione Europea; Giorgio Bertola, consigliere regionale del Piemonte, interverrà sul tema del preoccupante cambiamento climatico in corso, e sulla importante valenza della normativa europea per la transizione ecologica; Benedetta Scuderi, co-portavoce della Federation of Young European Greens interverrà sul ruolo e l'impegno dei Verdi in Europa e nel Parlamento europeo; Chiara Minelli, consigliera regionale della Valle d'Aosta, fornirà informazioni e dati sul rapporto fra la Valle d'Aosta e l'Europa, su come e in che misura vengono utilizzate le opportunità offerte dai fondi europei.

L'invito è rivolto alla cittadinanza, alle forze politiche e agli operatori dell'informazione affinché partecipino a questo incontro, che rappresenterà una preziosa occasione per discutere dei temi più importanti, degli scenari e dei contenuti della prossima campagna elettorale per il Parlamento europeo.