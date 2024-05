Venerdì 10 maggio “Saxophone à la française”

Venerdì 10 maggio, sempre all’auditorium Callisto Arnod di via Guido Rey ad Aosta, concerto “Saxophone à la française” di Nicola Peretto (sassofono) ed Enrico Gianino (pianoforte).

SCHEDA NICOLA PERETTO

Nicola Peretto, nato nel 1992 ad Aosta, si è distinto in qualità di solista vincendo 8 premi in importanti concorsi internazionali, fra cui il 1° Premio e Premio speciale al “Classic Winds International Competition” di Amburgo nel 2018, il 1° Premio al “Concours International Adolphe Sax” di Parigi nel 2016, 3° Premio al International Competition Josip Nochta di Zagabria nel 2017 e il 1° Premio al Concorso Internazionale “Marco Fiorindo” di Nichelino.

Ha iniziato lo studio del sassofono con il professor Leonardo Ippolito e successivamente ha studiato col maestro Massimo Baldioli al “Conservatoire de la Vallée d’Aoste”, diplomandosi nel 2011 col massimo dei voti.

Si è poi perfezionato col maestro Jean-Yves Fourmeau presso il Conservatoire de Cergy (Francia) concludendo poi il percorso di studi presso il Conservatoire Royal de Bruxelles con un master di didattica.

Come membro di orchestre sinfoniche, ha recentemente collaborato con l’orchestra Verdi di Milano, il Teatro Carlo Felice di Genova, la Sinfonieorchester di Aachen (Germania), l’Orchestra Sinfonica di Anversa (Belgio) e l’Orchestre de l’Opéra de Nice (France). Regolarmente invitato in qualità di docente in masterclass di perfezionamento, Nicola Peretto è attualmente docente al Conservatorio di Antibes (Francia).

PROGRAMMA

- Jérôme Savari (1819-1870): Fantaisie sur des motifs du Freischütz de Weber

- Claude Debussy (1862-1918): Rapsodie

- Pierre-Philippe Bauzin (1933-2005): Poème

- Fernande Decruck (1896-1954): Sonate

- Gabriel Fauré (1845-1924): Les berceaux