Colori Sonori: Un viaggio musicale attraverso i secoli e i continenti

Il programma per sabato 18 maggio 2024 alle ore 20.30, presso il suggestivo Salone Ducale del Municipio di Aosta, il Duo Papillon farà vibrare le corde dell'animo degli ascoltatori. Composto dalle talentuose musiciste genovesi Greta Spada Rossi al flauto e Chiara Medone alla chitarra, il Duo Papillon ha saputo conquistare il pubblico grazie alla loro straordinaria sensibilità interpretativa.

L'atmosfera incantata del concerto si dipanerà attraverso un repertorio eclettico, che abbraccia secoli di storia musicale e attraversa confini geografici. L'inizio sarà segnato dal maestoso Gran Duo Concertante op. 85 di Mauro Giuliani, il celebre chitarrista e compositore del XVIII secolo, il cui virtuosismo si unirà al lirismo dei movimenti proposti.

Dal cuore della Francia giungerà la Petite Suite Médiévale di Francis-Paul Demillac, un viaggio sonoro nel passato che evoca le atmosfere del Medioevo, ispirato anche dalle opere del poeta Pierre de Ronsard.

Con un'incursione nell'Inghilterra, il Duo Papillon delizierà il pubblico con l'English Suite op. 4 di John Duarte, una composizione che rievoca i temi popolari della cultura britannica, incluso il celebre "Scarborough Fair".

Il viaggio musicale farà tappa anche in Italia, con la suggestiva Sonatina Mediterranea di Matteo Staffini, che fonde i temi della cultura popolare italiana con tecniche strumentali innovative, regalando al pubblico un'esperienza unica.

Infine, il ritmo coinvolgente delle Danze Popolari Brasiliane di Celso Machado chiuderà il concerto in Sud America, lasciando negli animi degli spettatori un'emozione indelebile.

La presentazione del concerto sarà affidata a Giovanni Navarra, che saprà guidare il pubblico attraverso questo straordinario viaggio musicale.

L'ingresso ai concerti è libero, ma per assicurarsi un posto in questa esperienza unica è consigliata la prenotazione tramite email all'indirizzo colorisonori@bandamusicaleaosta.it o tramite Whatsapp al numero 342 6196792. Un'occasione da non perdere per immergersi nell'incanto della musica e lasciarsi trasportare dalla magia dei Colori Sonori.