"Le Tor des Petits": Un Viaggio Affascinante alla Scoperta delle Meraviglie Montane della Valle d’Aosta

Venerdì 10 maggio 2024 alle ore 21.00, presso il Centre Culturel di Villa Michetti a Pont-Saint-Martin, si terrà un evento straordinario: la presentazione del libro "Le Tor des Petits" a cura delle autrici Anna Galliano e Marina Garbolino.

Le Autrici:

Anna Galliano, insegnante di lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie della Valle d’Aosta, e Marina Garbolino Riva, con una lunga esperienza nell'insegnamento presso la scuola dell’infanzia "San Giuseppe", hanno unito le loro passioni per la montagna e l'educazione per creare un progetto unico. Sono autrici di questo libro che si propone di trasmettere ai giovani lettori la meraviglia e la ricchezza delle montagne, oltre che l'importanza di preservarle per le future generazioni.

Il Libro:

"Le Tor des Petits" è più di un libro per bambini: è un viaggio avventuroso alla scoperta delle più note cime della Valle d’Aosta. Attraverso le pagine di questo libro, i giovani lettori saranno accompagnati da Claire e Julien, due bambini che esplorano le valli alpine, scoprendo i segreti, le leggende e le meraviglie delle montagne.

Il testo non si limita a descrivere le cime, ma racconta anche storie e curiosità legate a esse, aprendo finestre sulle tradizioni, la cultura e la storia della regione. Le immagini e i disegni che arricchiscono il libro non solo aiutano a identificare le montagne, ma stimolano anche l'immaginazione e invitano alla riflessione, anche in chiave umoristica.

Oltre a esplorare la bellezza delle montagne, il viaggio di Claire e Julien li mette di fronte ai delicati equilibri naturali e alle sfide ambientali, come i cambiamenti climatici e gli incendi, che minacciano la bellezza e la biodiversità delle nostre montagne.

Un Invito a Tutti:

"Le Tor des Petits" è un invito rivolto a tutti, grandi e piccini, a prendere coscienza del prezioso patrimonio naturale che ci circonda e di cui siamo custodi. È un invito a conoscere, apprezzare e preservare le montagne e il loro ambiente unico, per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.

L'ingresso all'evento è libero e non richiede prenotazione. È un'occasione da non perdere per immergersi nella magia delle montagne e scoprire il legame speciale che ci unisce alla natura. Un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti dell'avventura e della bellezza delle nostre montagne. Unitevi a noi e lasciatevi trasportare in un viaggio affascinante alla scoperta delle meraviglie della Valle d’Aosta!