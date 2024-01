MAGAZINE DU TERROIR PRESENTA IL CONCERT DU NOUVEL AN SU RAITRE VDA

Per alcuni anni, il Teatro Giacosa (prima) e lo Splendor (poi) hanno ospitato il Concerto di Capodanno, nato da un’idea dell’Azienda del Turismo di Aosta agli inizi degli anni 2000. Con la pandemia, si è interrotta una proposta che stava raccogliendo crescenti consensi. E allora?

Allora lo staff di MA.TE’. (Magazine du Terroir), che da diversi anni propone ai telespettatori valdostani (e non solo) momenti particolari alla riscoperta delle tradizioni e della cultura di montagna, ha pensato di ricordare quei momenti con un Concerto che vuole essere beneaugurante per l’anno nuovo appena iniziato.

Enzo e Claudine sono andati in Svizzera per registrare il concerto dell’Orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales di Saint-Maurice. Il programma si sviluppa attorno a due capolavori del repertorio che trasporteranno gli ascoltatori ai confini del tempo: un concerto per violino di Beethoven e, nella seconda parte, la 4ª Sinfonia di Schumann. Le note musicali saranno intervallate da interviste e curiosità sugli autori, il luogo del concerto e per augurare, infine, un buon anno a tutti.