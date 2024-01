E' mancato Ezio Donzel

La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante e determinato nell'ambito lavorativo e sindacale. Dopo aver conseguito i diplomi di Geometra e di Dirigente di Comunità, ha iniziato la sua carriera nel settore della carpenteria, lavorando con vari imprenditori, tra cui la Soc. Cogne (dal 1965 al 1973).

La sua dedizione al sindacato è emersa chiaramente dal suo ruolo come Segretario regionale generale del SAVT per un decennio, durante il quale ha anche supervisato il Settore Industria e Costruzioni negli anni precedenti. Inoltre, ha ricoperto la posizione di segretario della F.L.M., contribuendo attivamente alla definizione di strategie politiche e contrattuali cruciali tra gennaio 1980 e aprile 1983.

Ezio Donzel è stato un punto di riferimento per numerosi incarichi di responsabilità: dal 1997 è stato Presidente dell’ARRS, oltre a essere stato Presidente del consiglio di amministrazione di "Progetto formazione" e consigliere d’amministrazione della Cooperativa vinicola "Cave des onze Communes" e di altre importanti realtà come "Val d’Aoste structure", "Poliedra servizi" s.r.l. e il periodico mensile "Le Réveil".

La sua passione per l'aggiornamento professionale lo ha portato a partecipare a numerose attività formative organizzate da istituzioni quali il Ministero del Lavoro, la SDA Bocconi, il Format e altre, distinguendosi anche come relatore in vari convegni dedicati alla contrattazione collettiva nelle Regioni a Statuto Speciale.

La sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, ricordandolo come un leader autorevole, un sindacalista appassionato e un individuo generoso. Ezio Donzel ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto sociale e sindacale della Valle d'Aosta, e il suo ricordo rimarrà un faro di ispirazione per le future generazioni. SEGUIRA' AGGIORNAMENTO