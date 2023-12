Educazione alla legalità: incontro pubblico con il Professore Nando Dalla Chiesa

È in programma, mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 18.30, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, l'incontro pubblico "Educazione alla legalità: dai Giovani ambasciatori alla comunità".

L'appuntamento, che vedrà la partecipazione, in qualità di relatore, di uno dei massimi esperti italiani in tema di criminalità organizzata, il Professore Nando Dalla Chiesa, assume un duplice significato.

Da un lato, l'incontro si colloca nell'ambito delle attività di informazione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, istituito presso il Consiglio Valle. Dall'altro, rappresenta il momento conclusivo del corso di formazione "Giovani ambasciatori della legalità", organizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta.

L'evento, aperto dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e dalla Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, prevede - oltre alla relazione di Nando Dalla Chiesa - una restituzione finale sul corso di formazione e la consegna degli attestati di "Giovane ambasciatrice" e "Giovane ambasciatore" della legalità agli studenti che hanno completato il percorso formativo, a cura dei Professori Paolo Gheda e Marco Alderighi dell'Università della Valle d'Aosta. L'incontro sarà moderato da Claudio Forleo, giornalista e componente del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale.

«Grazie al corso di formazione appena concluso, abbiamo oggi "Giovani ambasciatrici" e "Giovani ambasciatori" che rappresenteranno una risorsa preziosa per veicolare, all'interno della nostra comunità, messaggi di legalità e di responsabilità civica - commenta il Presidente Alberto Bertin -. Scopo dell'incontro è quello di offrire non solo ai "neo-ambasciatori", ma all'intera cittadinanza, un momento altamente qualificato di riflessione e di approfondimento sull'importanza dell'educazione alla legalità, tema cardine per il radicamento e la valorizzazione di un'autentica cultura della legalità.»

«La formazione è stata una grande opportunità di cui hanno usufruito in modo particolare iscritte e iscritti a scienze politiche e delle relazioni internazionali - spiega la Rettrice Manuela Ceretta - ma che, se vedrà edizioni future, dovrà essere estesa in maniera trasversale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Ateneo valdostano. La legalità, infatti, non è appannaggio di coloro che frequentano un determinato corso di studi, ma un tema di rilevante interesse per tutti coloro che si affacciano al mondo adulto.»

L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.