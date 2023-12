Courmayeur: Capodanno in piazza al Jardin de l’Ange 31 dicembre 2023

Torna finalmente il Capodanno più chic delle Alpi: quello a Courmayeur Mont Blanc!Che sia sulle piste in pieno stile après-ski, nei ristoranti e nei locali gourmet del centro di Via Roma o in un’accogliente baita innevata, Courmayeur è il luogo perfetto per celebrare la fine dell’anno.

La piazza del Jardin de l’Ange, cuore pulsante del centro storico di Courmayeur, si animerà di musica e divertimento e scalderà gli animi di chi vorrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia.

Per aggiornamenti e dettagli: www.courmayeurmontblanc.it