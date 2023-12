Omaggio a San Francesco: educazione e gemellaggio culturale nell'anno scolastico 2023

Nel suggestivo periodo compreso tra settembre e ottobre 2023, l'IS San Francesco di Aosta ha onorato il patrono d'Italia, da cui prende il nome, con un programma educativo coinvolgente e profondamente motivante. Le classi quinte della scuola primaria si sono immersi nelle Celebrazioni Francescane, contribuendo alla consegna dell'olio valdostano ad Assisi. Guidati dall'insegnante Elena Roncari, hanno attraversato le vie di Aosta, scoprendo luoghi d'arte e spiritualità dove il Santo è raffigurato iconograficamente. Hanno anche simbolicamente posizionato un modellino della chiesa di San Francesco in piazza, immaginando il cuore pulsante e storico della nostra città nel passato.

Parallelamente, le classi seconde della scuola primaria hanno intrapreso un emozionante percorso di scoperta, imparando la storia di San Francesco e gli aneddoti legati alla sua vita, mentre le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno ricevuto la visita dell'archeologa Stella Bertarione e della prof.ssa Daniela Platania, offrendo ai ragazzi una stimolante lectio magistralis sugli edifici correlati alla figura del Santo. Questo incontro, nell'ambito della collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi, ha permesso loro di esplorare la zona circostante la scuola, aprendo finestre di analisi, approfondimento e riflessione sulla storia locale.

E in un progetto di apertura al mondo e di sfruttamento delle competenze acquisite nel loro percorso educativo, la scuola secondaria di primo grado San Francesco ha instaurato un entusiasmante gemellaggio con le classi terze della scuola secondaria di primo grado "G. Cavani" di Serramazzoni (MO). Quest'anno, gli studenti si sono impegnati in una corrispondenza epistolare in lingua francese con i loro coetanei emiliani, contribuendo a consolidare le proprie competenze linguistiche e culturali.

Ma il percorso non si ferma qui: il progetto "Giovani guide crescono!" ha preso vita grazie all'iniziativa delle prof.sse Bernardi e Ceccarelli, supportate dal prof. Caniggia Nicolotti, guida turistica abilitata. Gli alunni valdostani, attraverso approfondimenti in classe e uscite sul territorio, si appresteranno a diventare guide turistiche in lingua francese, pronti a condividere con i loro coetanei l'incantevole patrimonio culturale e storico della loro regione, esplorando la storia, gli aneddoti e i monumenti della città di Aosta.

Il culmine di questo percorso avverrà nella tarda primavera, quando gli studenti delle terze classi si recheranno in visita di istruzione in Emilia Romagna, accompagnati dai compagni dell’IS Cavani. Attraverso l'uso costante del francese come lingua veicolare, avranno l'opportunità di immergersi nell'affascinante contesto storico-artistico della città di Modena, completando così un viaggio culturale intriso di apprendimento e scambio reciproco.