Ad Aosta incontro per genitori sull’alimentazione corretta nell’infanzia

Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, al termine della prima giornata di Porte Aperte dedicata alle famiglie che vogliono conoscere la proposta didattica ed educativa della scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain, si terrà l’incontro sulla sana e corretta alimentazione con la nutrizionista dott.ssa Caterina Ciancamerla. L’incontro formativo e informativo, dedicato alle famiglie della scuola e aperto, previa iscrizione, ai genitori interessati, avrà come tema centrale la corretta e sana alimentazione nella vita del bambino.

L’incontro è organizzato all’interno del progetto triennale che la scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain ha proposto a partire dall’anno scolastico 2022-2023, grazie alla stretta collaborazione con la dott.ssa Caterina Ciancamerla, la cucina e le famiglie.

In un’ottica di miglioramento, l’obiettivo primario del progetto era di apportare maggiore qualità al menù scolastico, che, dopo anni, richiedeva un aggiornamento in base alle linee guida del Ministero e alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo obiettivo non sarebbe stato perseguibile senza il coinvolgimento delle persone a cui era destinato il pranzo: i bambini della scuola.

Seguendo due principi importanti e irrinunciabili - gradualità dell’intervento e coinvolgimento dei bambini - è stato possibile apportare modifiche al menù senza difficoltà di accettazione da parte dei piccoli. Le variazioni sono state inserite, infatti, senza stravolgere abitudini alimentari radicate non solo nei bambini, ma anche nell’ambiente familiare.

Altro aspetto importante è stato quello di coinvolgere i bambini in questo cambiamento attraverso incontri didattici in classe con la dott.ssa Caterina Ciancamerla. Gli incontri avevano l’obiettivo di affrontare l’importanza di una corretta alimentazione per crescere meglio, da qui il titolo “Mangiare Bene, per crescere Meglio”.

“Altra parte a cui il progetto ha dato spazio sono gli incontri di scambio e formativi con i genitori. Il primo incontro, che si è svolto a maggio 2023, è stata l’occasione per presentare e spiegare il nuovo menù adottato; è stata anche l’occasione per ogni genitore di condividere dubbi o domande sulla gestione e scelta dei pasti a casa” afferma Giulia Henriet, coordinatrice pedagogica della scuola, che prosegue: “Quello che emerge dagli incontri e dagli scambi con i genitori è la grande fatica nel riuscire a comporre un menù valido, tenendo conto di quello che i bambini mangiano a scuola. Ed è proprio raccogliendo queste sollecitazioni che verrà redatta una proposta di menù serale complementare a quello del pranzo (che i bambini consumano a scuola), in modo da offrire un servizio molto apprezzato dalle famiglie e che solleva dalla solita domanda serale “cosa preparo oggi per cena?”.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain, tenendo conto degli aspetti legati alla sana e corretta alimentazione e riflettendo sull’importanza e sul valore educativo del momento del pasto, hanno deciso, a partire da quest’anno, di porre l’accento sull’importanza dell’autonomia anche in questo momento. L’insegnante Alessandra Bianquin ci racconta che “I bambini sono diventati protagonisti del pasto: preparano la tavola, si servono autonomamente e sparecchiano il proprio tavolo. Tutto questo consente di vivere il momento del pranzo con tranquillità e convivialità, un po’ come a casa, ma all’interno del gruppo classe. La nuova direzione ha riscosso un grande successo sia tra i bimbi che tra gli adulti e anche questo ci porta a valutare che la strada intrapresa sia quella buona.”

Il progetto prevede inoltre l’elaborazione di una specifica brochure che verrà presentata e distribuita alle famiglie che parteciperanno all'incontro.

La scuola, fondata nel 1858 e situata in un edificio storico nel centro di Aosta, dispone di un grande giardino attrezzato che consente di trascorrere molti momenti della giornata all’aperto. Il Monseigneur Jourdain è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.30 con possibilità di frequenza solo al mattino (senza pranzo), frequenza al mattino con pranzo oppure frequenza per l’intera giornata. La cucina è adiacente alla scuola e il cibo arriva fresco sulla tavola dei bambini. “Durante l’anno vengono proposti diversi progetti didattici anche con la collaborazione di esperti esterni. Le Porte Aperte sono l’occasione per conoscere gli spazi e l’offerta didattica attraverso una visita personalizzata” - racconta Giulia Henriet, coordinatrice pedagogica.

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2024/2025, si potranno perfezionare online sulla piattaforma della Regione Valle d’Aosta, non appena sarà possibile. Le domande riguarderanno i bambiniche compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 202. la scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain è paritaria e convenzionata con la Regione, non sono pertanto previste rette a carico delle famiglie.

Per visitare la scuola è necessario prenotarsi scrivendo a infanzia.jourdain@mail.scuole.vda.it oppure telefonando al numero 0165/31232.