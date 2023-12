La Biblioteca di Aosta presenta la proiezione del film "Provaci ancora, Sam"

Nell’ambito dell’iniziativa BiblioRencontres – Cineforum, tenuta da Gianluca Gallizioli, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, organizza, sabato 9 dicembre, alle ore 16.00, la proiezione del film “ Provaci ancora, Sam “ di Herbert Ross (1972).

L’opera racconta la storia di Allan “Sam” Felix (Woody Allen), un critico cinematografico che, dopo la fine del suo matrimonio, cerca di superare il suo malessere sentimentale attraverso l’aiuto immaginario del fantasma di Humphrey Bogart. Dopo un’impasse iniziale si troverà ad affrontare le sfide dell’amore reale e delle relazioni, uscendo dalla sua bolla fatta di film e finendo per innamorarsi di Linda (Diane Keaton). Il film è una dichiarazione d’amore di Woody Allen nei confronti della settima arte: il protagonista è un critico cinematografico che vive di e respira cinema. La sua relazione con i film e i personaggi dei classici hollywoodiani, in particolare con il mitico Humphrey Bogart, è al centro della trama. Attraverso questo personaggio, Allen esprime il potere plasmante e condizionante del cinema sulle nostre aspettative, sogni e desideri. Un aspetto curioso del film è il fatto che Woody Allen abbia affidato la regia a Herbert Ross: in quel momento della sua carriera non si sentiva ancora pronto a dirigere un’opera più complessa rispetto ai suoi primi lavori, che erano principalmente comico-demenziali. La scelta di Ross come regista suggerisce il profondo rispetto di Allen per il cinema e il suo desiderio di garantire una visione efficace.

La proiezione sarà aperta da un’introduzione e chiusa da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE.

I sei appuntamenti in programma, che si terranno un sabato al mese, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Regionale, si propongono come un’occasione per trasmettere curiosità e passione nei confronti del cinema, per aprire un dialogo collettivo attorno all'opera filmica e per avviare un confronto a più voci che sappia affiancare la visione all’osservazione critica. Con l’idea di provare a diventare l’algoritmo del catalogo della videoteca e la volontà di continuare a favorire il legame tra le persone e l’offerta cinematografica promossa dal Sistema Bibliotecario valdostano, per ogni titolo presentato ai partecipanti verrà rilasciato un flyer con la scheda del film, l'elenco delle opere dello stesso regista presenti in catalogo e alcuni consigli di titoli che presentano affinità con l’opera vista.