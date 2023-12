Quart: Un intenso fine settimana di festa e solidarietà nel cuore del Comune

La giornata ha preso avvio con una commovente messa nella cappella dedicata alla Santa, seguita dall'emozionante benedizione del nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco volontari, recentemente acquisito dall'Amministrazione comunale. Questo nuovo veicolo, sostituendo un pick-up in servizio da ben 30 anni, rappresenta un passo avanti significativo per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'operato di questi valorosi volontari.

Inoltre, durante la cerimonia, è stato un momento di riconoscimento e gratitudine verso Carlo Perrin, un membro del corpo dei Vigili del Fuoco volontari, che ha raggiunto il limite d'età per svolgere attività operative, ricevendo un premio per la sua dedizione e servizio.

Il premiato Carlo Perrin

La domenica (ieri) è stata dedicata alla festa degli anziani, un momento di aggregazione e riconoscimento verso coloro che rappresentano la memoria e la storia del territorio. Dopo la suggestiva Santa Messa, i "Jeunes d'antan" hanno avuto l'opportunità di godere di un breve ma incantevole intrattenimento musicale offerto dalla Corale Neuventse.

La presentazione delle fotografie naturalistiche del talentuoso fotografo Massimo Arcaro ha arricchito ulteriormente l'evento, seguita da un conviviale aperitivo gentilmente offerto dalla Pro Loco.

Il pranzo condiviso ha dato il via a un pomeriggio all'insegna della compagnia e dell'allegria, arricchito dalla generosa presenza di Romildo Moin, uno dei membri più anziani ma allo stesso tempo attivi e partecipi in ogni manifestazione all'interno del Comune, che non ha mancato di offrire la deliziosa Fiocca, ormai divenuta una dolce tradizione annuale.

Il fine settimana è stato dunque un momento di unione, gratitudine e solidarietà nel Comune di Quart, evidenziando l'importanza delle tradizioni, della coesione e dell'attenzione verso gli anziani, veri custodi della storia e della cultura locale.