A Natale sostieni il diritto alla cura con Emergency. Dal 7 al 10 dicembre il “Panettone fatto per bene”

Quest’anno puoi portare in tavola il tipico dolce natalizio senza rinunciare alla solidarietà grazie al “Panettone fatto per Bene” di EMERGENCY ad Aosta e provincia in diverse piazze dall’8 al 10 dicembre.

Con il semplice acquisto di un dolce di Natale potrai sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura con EMERGENCY. Essere curati è un diritto umano fondamentale, che deve essere riconosciuto a ogni persona in ogni parte del mondo.

Sono moltissimi i progetti messi in campo da EMERGENCY che dalla sua nascita, nel 1994, ha curato oltre 12,8 milioni di persone, senza alcuna discriminazione. Da Milano con l’ambulatorio mobile, il Polibus, che garantisce cure gratuite alle fasce più vulnerabili della città fino in Calabria a Rosarno (Rc) dove l’Ong offre assistenza medica gratuita ai braccianti, fino ad arrivare al centro di chirurgia pediatrica in Uganda e al centro chirurgico e pediatrico nella Valle del Panshir in Afghanistan.

Nel secondo weekend di dicembre i volontari dell’associazione saranno in più di 450 piazze in Italia con il “Panettone fatto per Bene” al prezzo di 20 euro. Il panettone del peso di 1 kg ha una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma di agrumi. Per ogni “Panettone fatto per bene” acquistato in piazza si potrà ottenere una shopper EMERGENCY in omaggio.

Chi non riuscirà ad acquistarlo dal 7 al 10 dicembre potrà trovarlo anche online sull’ecommerce https://shop.emergency.it/<wbr></wbr>prodotto/panettone-fatto-per-<wbr></wbr>bene/ o negli Spazi Natale di EMERGENCY aperti dal 25 novembre al 24 dicembre in 19 città italiane: Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Roma, Teramo, Torino e Venezia.

Per sapere in quali piazze e in quali giornate trovare il panettone: https://www.emergency.it/<wbr></wbr>panettone/

EMERGENCY ONG Onlus

è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure

medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e,

allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Tra il 1994 e il 2022 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente

più di 12,8 milioni di persone.

Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini,

aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi

dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento.

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno: