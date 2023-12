Piano Corresponsabilità Educativa&Legalità 2023-2024

giovedì 30 novembre 2023 alle ore 20.30 presso la Parrocchia di Saint Martin de Corléans, hanno preso avvio i Forum giovani, incontri tematici di informazione e sensibilizzazione.

Alla presenza di Alessandro Trento, presidente dell’ordine degli psicologi, Carlo Laganà e Roberta Francorsi, avvocati dell’ordine di Aosta e Laura Ottolenghi, coordinatore tecnico del Piano Corresponsabilità educativa&Legalità, su richiesta di Don Nicola Corigliano è stato proposto ai giovani frequentanti l’Oratorio il tema La gestione delle emozioni tra consapevolezza e normativa.

Tutti i partecipanti al Forum sono stati coinvolti in un percorso di condivisione e di discussione in cui si è sviluppato un senso di comunità reale attorno ad un tema particolarmente attuale; risulta estremamente significativo oggi favorire momenti di riflessione guidati al fine di prevenire e contrastare proprio quei comportamenti aggressivi che minano le relazioni.

“Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa volta ai giovani della Parrocchia di Saint-Martin, sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. La tematica proposta è sicuramente un’occasione per fornire strumenti per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita e cambiamento. Auspichiamo che sempre di più queste belle iniziative siano attivate capillarmente su tutto il territorio regionale”.