Sabato 2 dicembre inaugurazione dell’anno accademico del Conservatoire de la Vallée d’Aoste

L’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste è, come noto, l’unica istituzione della Regione destinata allo studio professionale della musica ed autorizzata al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti. Nasce a seguito del primo decreto di pareggiamento dell’Assessore Regionale per l’Istruzione e Cultura del 24 giugno 1999, che giunge a coronamento di una trentennale esperienza dapprima come “Corsi regionali di musica” e poi come “Istituto Musicale Regionale”. La condizione giuridica del “pareggiamento” equipara il curriculum didattico degli allievi a quello dei Conservatori di Stato. La sua finalità primaria è dunque la formazione di strumentisti, cantanti, compositori, insegnanti di musica.