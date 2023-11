Nuova legge locazioni brevi per finalità turistiche: tre incontri informativi a Courmayeur, Aosta e Arvier

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio è lieto di annunciare la collaborazione con il Comune di Aosta e le Unités des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc, Mont-Émilius, Grand-Combin e Grand-Paradis per l'organizzazione di una serie di incontri informativi volti a illustrare la legge regionale 11/2023, focalizzata sulla "Disciplina degli adempimenti in materia di locazioni brevi a fini turistici". Questi incontri mirano a presentare in dettaglio le disposizioni della legge e ad introdurre la piattaforma appositamente predisposta per gestire tali adempimenti.

L’iniziativa, fortemente orientata alla trasparenza e alla divulgazione informativa, si pone l'obiettivo di fornire un quadro esauriente e chiaro sulle nuove normative che regolano le locazioni brevi nell'ambito del turismo regionale. Questi incontri informativi rappresentano un'opportunità cruciale per gli attori coinvolti nel settore turistico e per coloro che si occupano di locazioni brevi a scopo turistico per comprendere appieno gli adempimenti richiesti dalla nuova legislazione regionale.

La legge regionale 11/2023, oggetto principale degli incontri, sarà presentata in dettaglio, esaminando le procedure, le responsabilità e gli obblighi degli operatori turistici e dei proprietari coinvolti nella locazione a fini turistici. Si affronteranno inoltre le implicazioni e le modalità di adesione alla piattaforma dedicata, progettata appositamente per agevolare la gestione e l'adempimento delle disposizioni previste dalla legge.

Gli incontri informativi rappresentano un'occasione imperdibile per ottenere una visione chiara e approfondita delle normative vigenti, nonché per porre domande e chiarire dubbi direttamente con esperti del settore.

Tutto il personale interessato nel settore turistico e delle locazioni brevi è invitato a partecipare attivamente a questi incontri informativi, fondamentali per comprendere e conformarsi alla nuova disciplina regionale sulle locazioni brevi a fini turistici.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli incontri, si prega di contattare l’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio o visitare i siti web ufficiali delle istituzioni coinvolte.

Il calendario degli incontri informativi, che avranno luogo tutti alle ore 20.30, è il seguente:

Venerdì 1° dicembre 2023

Courmayeur – Centro Congressi – Piazzale Mont-Blanc, 10

Lunedì 4 dicembre 2023

Aosta – Palazzo regionale – Sala Maria Ida Viglino

Lunedì 18 dicembre 2023

Arvier – Sala Polivalente presso il Plesso scolastico – Via Saint-Antoine, 6

Agli Incontri sarà presente l’Assessore Giulio Grosjacques con il Coordinatore Enrico Di Martino e i tecnici dell’INVA che hanno lavorato alla realizzazione della piattaforma.