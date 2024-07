PMI valdostane: nasce “Open VdA”

È stato approvato, nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, il progetto “OPEN VDA – Rafforzamento dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane” (DGR n. 506 in data 6 maggio 2024).

Cosa prevede il Progetto

Il progetto si articola in una serie di servizi volti a sostenere la competitività del sistema produttivo valdostano sui mercati nazionali e internazionali. Le attività previste sono raggruppate in 4 macroaree:

azioni di preparazione a alfabetizzazione del sistema (sensibilizzazione e informazione); azioni di accompagnamento (partecipazione a fiere, incontri di partenariato B2B, manifestazioni); azioni di supporto specialistico; azioni di comunicazione.

Obiettivi e risultati attesi

In particolare, l’obiettivo primario del Progetto “OPEN VDA” è il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale, mediante lo sviluppo e la realizzazione di attività rivolte alle PMI, sia sul mercato nazionale che sui mercati esteri, volte a:

supportare le imprese nel percorso di internazionalizzazione;

incrementare il potenziale di attrattività del tessuto economico valdostano;

favorire la partecipazione delle imprese valdostane a fiere ed eventi nazionali e internazionali;

favorire i contatti con potenziali buyer e operatori di settore;

accrescere le competenze delle imprese locali.

Per i settori del turismo e del commercio, il supporto alla competitività e all’internazionalizzazione è realizzato sia attraverso azioni di promozione - per far conoscere la Valle d’Aosta all’estero e favorire i contatti tra imprese locali e operatori turistici esteri - sia con azioni di promozione sul territorio volte ad aumentare l’attrattività della destinazione.

Il risultato atteso dalle diverse azioni previste è, soprattutto, il rafforzamento delle filiere strategiche valdostane, dai settori tradizionali dell’enogastronomia e dell’artigianato tipico, al commercio, industria e turismo e a tutte quelle imprese di servizio, anche culturali e creative, che operano a supporto delle attività produttive, commerciali e turistiche.

Si prevede di coinvolgere, nelle diverse attività, circa 150 imprese nei tre anni del progetto.

Il FESR a sostegno delle PMI

Il Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 vale 92,4 milioni di euro ed è sostenuto finanziariamente dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Alla priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività” è assegnata una dotazione finanziaria pari a circa 35,7 milioni di euro. L’obiettivo specifico, in questo caso, è di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR).

In particolare, il Progetto “OPEN VDA – Rafforzamento dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane” è sostenuto dal Programma FESR (risorse UE, Stato, Regione) per 1,2 milioni di euro e si inserisce nell’obiettivo specifico e azione del Programma sostiene l’implementazione di strumenti e servizi di supporto alle imprese che intendono promuovere all’estero le produzioni di qualità legate al territorio, valorizzandone le specificità e rilanciando il posizionamento e la reputazione del sistema economico a livello internazionale. (fonte Newsletter europedirect n°3 del 26/07/2024)