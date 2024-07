Valle d'Aosta rinasce: Manes chiede supporto e solidarietà ai colleghi Parlamentari

Il Deputato della Valle d'Aosta, On. Franco Manes, ha inviato una lettera al Presidente della Camera dei Deputati e ai colleghi parlamentari, con l’intento di sensibilizzarli sulla situazione critica vissuta dalla sua regione a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 giugno. La missiva, carica di significato politico e solidaristico, rappresenta un appello per ottenere il supporto necessario a superare le difficoltà e a promuovere la ripresa.

Nella lettera, Manes descrive i danni significativi che hanno colpito i Comuni di Cogne e di Valtournenche, con effetti anche su altre aree valdostane. Le inondazioni e le frane hanno messo a dura prova le infrastrutture, la viabilità e le attività commerciali. Tuttavia, il Deputato sottolinea con orgoglio la risposta tempestiva e unitaria delle istituzioni e della popolazione valdostana. "Il popolo valdostano, gli abitanti di queste località, le istituzioni regionali e comunali si sono messe subito in azione, lavorando notte e giorno," scrive Manes, confermando l’impegno collettivo per affrontare l’emergenza.

Il messaggio di Manes è chiaro e diretto: "La Valle d'Aosta è perfettamente in forma e viva!" Dopo un intenso lavoro di ripristino, le aree danneggiate sono pronte ad accogliere turisti italiani e stranieri. A partire dal 27 luglio, come annunciato dalla Regione, sarà aperta una nuova viabilità alternativa per Cogne, una strada a due corsie completamente asfaltata che migliorerà l’accessibilità. Cervinia, che aveva già ripreso a funzionare, è ora in perfette condizioni, pulita e fiorita, con tutte le attività commerciali operanti.

Manes esprime il suo disappunto per la prevalenza delle notizie negative sui media, che tendono a oscurare i progressi e le risoluzioni dei problemi. "Purtroppo, gli organi di informazione si concentrano di più sugli aspetti negativi e catastrofistici, invece di sottolineare ed evidenziare la risoluzione dei problemi," osserva. Questo è il motivo del suo appello ai colleghi parlamentari, che sono invitati a diventare "veicoli promozionali e ambasciatori" della ripresa valdostana.

Concludendo, Manes chiede un supporto indiretto per incentivare il comparto turistico, ricettivo e commerciale della Valle d’Aosta e auspica che il Parlamento possa al più presto fornire risposte concrete in termini di finanziamenti e risorse. "Dateci una mano!" è il suo appello finale, un invito alla solidarietà e all’azione per sostenere la ripresa di una regione che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza e rinascita.