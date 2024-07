La Stella del Couis

La prossima storia inizia qui. Si dice che non ci sia modo migliore di predire il futuro che inventarlo. Dalla visionaria intuizione dei soci fondatori nel 1945, il domani di Pila è sempre stato plasmato da pensieri lungimiranti trasformati in realtà tangibili. Fin dal primo collegamento Aosta-Pila, la vocazione pionieristica di Pila si è focalizzata sull'accessibilità, con l'obiettivo di condividere la meraviglia delle Alpi con un numero sempre crescente di persone.

Il nuovo impianto di risalita Pila-Couis rappresenta un ulteriore tassello fonda-

mentale nella storia del resort montano: rivolu-zionerà l'esperienza dei visitatori e renderà accessibile uno dei punti panoramici più iconici della Valle d'Aosta. La costruzione della nuova telecabina Pila-Couis consentirà di raggiungere 2700 metri in soli 15 minuti, conducendo a un rifugio panoramico affacciato sulle Alpi con vista sulle famose vette oltre i 4000 metri: il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, la Grivola e il Gran Paradiso.

I lavori in corso tra Pila e il Couis 1 segnano l'inizio della realizzazione del nuovo impianto. Durante l'estate 2024, si procederà alla costruzione del secondo troncone del nuovo impianto Pila-Couis per sostituire la seggiovia biposto della fine degli anni '80 con una moderna telecabina a 10 posti. In questo periodo verranno anche gettate le fondamenta del rifugio panoramico. Con la stagione invernale 2024/2025, sarà inaugurato e aperto il secondo troncone del nuovo impianto, rendendo l'accesso al Couis 1 più rapido e confortevole: in soli 5 minuti e 10 secondi, le comode telecabine da 10 posti porteranno i visitatori in cima, senza file e tempi di attesa. Il rifugio panoramico sarà quasi completo, anche se non ancora aperto, con i lavori temporaneamente fermi.

Durante la primavera e l'estate 2025, verranno iniziati e ultimati i lavori di costruzione della stazione di partenza a Pila, della stazione intermedia Pila Gorraz e il congiungimento con il secondo troncone già operativo. In questo periodo saranno completati anche i lavori per migliorare l'accesso alle strutture e il rifacimento del piazzale di fronte alla biglietteria.

A dicembre, sarà inaugurato e aperto il rifugio panoramico Stella del Couis insieme a tutte le tratte della nuova telecabina Pila-Couis, pronte ad accogliere i visitatori. Il trasporto sarà garantito in entrambi i sensi di marcia, permettendo anche a non sciatori e bikers di godere di un’esperienza unica: una vista a 360° su tutte le Alpi oltre i 4000 metri. L’impianto funzionerà anche di notte, rendendo possibile ammirare le stelle in circa 30 minuti da Aosta.

La nuova telecabina e il rifugio panoramico Stella del Couis non sono solo investimenti per migliorare le esperienze turistiche, ma anche progetti ambiziosi che puntano a stimolare la crescita economica del territorio, creare nuove opportunità di lavoro, rafforzare le attività locali, rilanciare il turismo e avvicinare ancora di più Pila ad Aosta. Più che una semplice opera funiviaria, questo progetto mira a inventare il futuro, permettendo a tutti di vivere un'esperienza unica su tutto l'arco alpino, con uno dei panorami più incredibili a soli 40 minuti di telecabina da Aosta, una città ricca di storia e cultura