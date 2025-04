A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso del Question Time tenutosi ieri in Parlamento, il SAVT-ÉCOLE esprime soddisfazione per l'impegno del Governo volto a tutelare le vincitrici di concorso a cattedra, che rischiavano di essere licenziate a causa di un vuoto normativo legato al concorso PNRR1. La problematica, legata al congedo obbligatorio di maternità, impediva alle insegnanti di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, mettendo a rischio il loro futuro professionale.

Il chiarimento fornito dal Ministro Valditara ha risolto una questione che aveva sollevato preoccupazione a livello nazionale, dopo che la categoria Scuola del SAVT-ÉCOLE aveva posto il problema riguardante alcune proprie iscritte. Grazie all'impegno del deputato valdostano Franco Manes, che aveva prontamente attivato la procedura di sindacato ispettivo alla Camera dei Deputati, è stata ottenuta una risposta risolutiva da parte del Governo.

"Si tratta di una soluzione che riteniamo fondamentale per il futuro delle insegnanti valdostane e di tutte quelle che, come le nostre iscritte, rischiavano di trovarsi in una situazione di incertezza e di ingiustizia. Il Governo ha dimostrato di ascoltare le esigenze del mondo scolastico e di intervenire tempestivamente per evitare ingiustizie", ha dichiarato Luigi Bolici, Segretario del SAVT-ÉCOLE.

"Il nostro impegno è stato determinante nel far emergere una situazione che, se lasciata irrisolta, avrebbe avuto gravi conseguenze non solo per le singole insegnanti, ma anche per il sistema educativo in generale. L'azione congiunta delle parti sociali e delle istituzioni ha dimostrato che solo attraverso il dialogo e la collaborazione si possono risolvere le problematiche urgenti", ha aggiunto Bolici.

Il SAVT-ÉCOLE ringrazia, inoltre, l'onorevole Franco Manes per il suo intervento tempestivo e decisivo a sostegno delle insegnanti valdostane, che ha permesso di risolvere una questione tanto delicata quanto rilevante. "È grazie all'impegno di rappresentanti politici sensibili alle istanze delle lavoratrici della scuola che siamo riusciti a ottenere una risposta concreta da parte del Governo", ha concluso il segretario della categoria.

Con questo intervento, il SAVT-ÉCOLE si augura che il Governo continui a monitorare e a risolvere eventuali problematiche che potrebbero emergere in futuro, garantendo diritti e tutele adeguate per tutti i lavoratori del settore scolastico.