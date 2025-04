Con l'Adava e Confcommerio un'estate di lavoro e opportunità: entra nel mondo della ristorazione e ospitalità in Valle d'Aosta

L'estate si avvicina e con essa anche una fantastica opportunità per tutti i giovani valdostani che desiderano fare un’esperienza pratica nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Grazie al ritorno del progetto di tirocini estivi extracurricolari, promosso dall'Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta (ADAVA Federalberghi) e FIPE Confcommercio Valle d'Aosta, anche quest’anno gli studenti delle scuole superiori potranno avvicinarsi a settori in forte crescita, come quello turistico-ricettivo e della ristorazione.

Se hai compiuto 16 anni e sei iscritto a un istituto scolastico superiore della regione, questa è l’occasione che stavi aspettando. I tirocini si svolgeranno nel periodo estivo, con una durata che va dalle 4 alle 12 settimane, per un impegno settimanale che può arrivare fino a 40 ore. In cambio, gli studenti riceveranno un’indennità mensile di almeno 600 euro lordi per chi lavora a tempo pieno, con la possibilità di beneficiare anche di vitto, alloggio e spese di viaggio a seconda delle offerte delle aziende.

Questo progetto ti permette di entrare direttamente in contatto con aziende e attività commerciali della Valle d’Aosta, che vanno da ristoranti e bar a strutture alberghiere e ricettive. Se sei interessato, ti basta visitare i siti web ufficiali (www.adava.it per le strutture alberghiere e www.confcommerciovda.it per le attività commerciali) per scoprire quali aziende stanno cercando tirocinanti. Una volta individuata quella che più ti interessa, puoi contattare direttamente il referente per concordare i dettagli del tirocinio e verificare la disponibilità dell’attività.

Il progetto è regolato da una convenzione ufficiale che coinvolge l’azienda ospitante, il tirocinante e il Dipartimento politiche del lavoro, che seguirà il tirocinio tramite un tutor, garantendo così che l’esperienza sia formativa e ben organizzata.

Non perdere questa occasione di entrare nel vivo del mondo del lavoro, imparare nuove competenze, fare esperienze pratiche che arricchiranno il tuo curriculum e guadagnare qualcosa in più!