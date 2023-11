Un momento per far rivivere le tradizioni, ma anche di condivisione e di creazione di legami, che sarà in programma sabato 2 dicembre a partire dalle ore 15 presso il Forno comunale di frazione Château, che torna finalmente in attività. Ad animare la giornata ci sarà anche la Gaie Famille.

“Siamo molto contenti di poter ridare vita al nostro forno comunale, luogo in cui oltre a impastare e cuocere si creano rapporti e si tessono legami”, commenta il Sindaco di Charvensod Ronny Borbey.