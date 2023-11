GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata l’acquisizione della fornitura di autorespiratori e i relativi componenti di diversa tipologia da assegnare in dotazione al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, per il triennio 2023/2025. L’atto consentirà di sostituire per fasi i dispositivi di protezione individuale. L’impegno di spesa è di 150 mila euro.

Nell’ambito degli interventi operativi, sono stati approvati i progetti esecutivi dell’intervento integrativo delle opere paravalanghe nel bacino di Faceballa, nel comune di Bionaz, per un importo di 2 milioni e 610 mila euro, e dei lavori di realizzazione delle opere di protezione dalle valanghe della tratta alta del bacino di Facebelle nel comune di Ayas per un costo di 1 milione e 650mila euro.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta regionale ha approvato il Piano unitario di valutazione della politica regionale di sviluppo 2021/2027. Il documento contribuisce a restituire una visione ampia del sistema di interventi e delle risorse che sul territorio regionale concorrono allo sviluppo, orientando le diverse valutazioni verso il comune obiettivo di apportare conoscenze funzionali a comprendere le dinamiche trasformative del territorio, della società e dell’economia regionale nel cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.

È stato approvato l’aggiornamento del calendario degli inviti a presentare proposte pianificati per il programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 allo scopo di consentire all’Autorità di gestione FESR di pianificare le attività.

La Giunta regionale ha preso atto del finanziamento della “Misura 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati – regioni e province autonome (dicembre 2022)” nell’ambito della missione 1 – componente 1 – investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Scopo del progetto è quello di realizzare 30 API (Application Programming Interface), intese come parti di programmi che permettono a due applicazioni di comunicare tra loro, nell’ambito della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, luogo in cui le amministrazioni potranno scambiare dati in maniera semplice e sicura ed erogare servizi in maniera rapida ed efficace, con l’obiettivo di rendere concreto il principio europeo del “once-only”, cioè l’inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’assegnazione dei fondi al centro territoriale di supporto (CTS), con sede presso l’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti", di Aosta, per l’acquisto di dispositivi personali di fruizione destinati agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Sono stati concessi dei contributi per il restauro dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici. Nello specifico gli interventi riguardano: la Cappella di San Bernardo, nel villaggio di Sémon in Comune di Saint-Denis; la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino a Ollomont; la Casa parrocchiale di Champorcher; la Chiesa parrocchiale di San Leonardo a Saint-Rhémy-en-Bosses; la Cappella di San Bernardo a Terrabouche in Comune di Cogne; due dipinti conservati presso la Chiesa parrocchiale di Saint-Oyen; la cassa reliquiario di san Giocondo nella Cattedrale di Aosta; un dipinto della Chiesa parrocchiale di Nus; la decorazione murale e gli stucchi della Cappella di S. Giuseppe a Gressoney-Saint-Jean; gli intonaci, la decorazione pittorica, le iscrizioni e 14 stampe della Via Crucis delle edicole della Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean; le superfici intonacate, gli stucchi, i dipinti e il materiale lapideo dell’atrio del Palazzo vescovile ad Aosta.

È stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di un ponteggio a servizio delle attività di conservazione e restauro dell’Arco d’Augusto di Aosta.

La Giunta regionale ha approvato la concessione del contributo annuo – per il periodo 1° settembre 2023/ 31 agosto 2024 – per il funzionamento della cooperativa culturale regionale Università valdostana della terza età.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo a favore del Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino, in località Flassin, per la stagione invernale 2023/2024 per una spesa di poco inferiore ai 20 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. La spesa complessiva dell’istruttoria ammonta a 210 mila euro.

La Giunta regionale ha deciso di proporre all’esame del Consiglio regionale il disegno di legge concernente le “Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità”.

È stata approvata l’organizzazione dell’evento “Una settimana da condividere”, in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità che ogni anno si svolge il 3 dicembre.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – 2023/2026”, nell’ambito del programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/2027. Gli interventi hanno lo scopo di promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori garantendo agli stessi l’accesso ad azioni di rafforzamento delle competenze e/o di riqualificazione professionale. La spesa complessiva è di 3 milioni di euro ripartita negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

È stata approvata l’integrazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata per il collegamento con l’Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, per le stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la pubblicizzazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica invernale 2023/2024, di alcuni atleti valdostani praticanti le discipline sportive invernali. Nello specifico si tratta di: Didier Bionaz, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi per il biathlon; Filippo Agostinacchio per ciclismo e ciclocross; Loris Framarin per il freestyle e snowboard; Matteo Eydallin per lo sci alpinismo; Ivan e Simone Origone per lo sci di velocità; Matteo Menconi e Lorenzo Sommariva per lo snowboard; Giuseppe Lamastra e Alessandro Saravalle per il winter triathlon.

Sono stati concessi dei contributi a favore degli organismi sportivi operanti in Valle d’Aosta e finalizzati al sostegno dell’attività sportiva federale ordinaria relativa alla stagione agonistica 2022/2023 e per l’attività agonistica di rilievo nazionale - sport di squadra - relativa alla stagione agonistica 2023/2024.

Sono state concesse delle borse al merito sportivo a favore di diverse società sportive dell’atletica leggera, ciclismo, pesistica e triathlon operanti in Valle d’Aosta per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale ottenuti dai loro atleti e conseguiti nella stagione 2022/2023. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio e lo svolgimento e la diffusione della pratica sportiva agonistica, con particolare riferimento a quella di rilievo nazionale.

Infine, sono stati concessi dei contributi a favore dei comitati regionali degli enti di promozione sportiva-EPS e del CAI Valle d’Aosta finalizzati al sostegno dell’attività sportiva a carattere promozionale ed amatoriale svolta sul territorio regionale nella stagione sportiva 2022/2023. La spesa complessiva è di 109 mila e 859 euro.