Un francobollo per ricordare il valore dei territori montani

Il 20 novembre 1952 gli amministratori di 241 Comuni e di 26 Province della montagna italiana, radunatisi a Roma dopo un primo incontro preparatorio svoltosi a Firenze il 21 ottobre, fondarono l'UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani.

Si chiude dunque oggi l’anno del nostro “settantesimo”, che non è stato un compleanno, ma una occasione forte e bella lunga 365 giorni per ragionare sul futuro dei territori e delle autonomie. E oggi ripartiamo da Roma con la presentazione del nostro francobollo e da Milano con una giornata della

Ecco il francobollo UNCEM ! Un segno di attenzione di Poste Italiane per le montagne italiane, commenta il consigliere nazionale

dedicato all’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Uncem, nel 70° anniversario della fondazione. Nell’immagine, un paesaggio montano e alcune persone che si tengono per mano, in armonia con la natura.

Poste Italiane comunica che oggi 20 novembre 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM, nel 70° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligraficoe Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta raffigura raffigura un paesaggio montano in cui passeggiano alcune persone che si tengono per mano, in armonia con la natura. In alto, a destra, è presente il logo del 70°anniversario dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM.

Completano il francobollo la legenda ”UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R. in Piazza di San Silvestro, 19, fino alle ore 19.05.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Nel 1952, a Roma, 241 Comuni e 26 Province delle montagne italiane diedero vita all'UNCEM, essenziale per la protezione e lo sviluppo dei territori montani. Oggi, dopo 70 anni, celebriamo questo impegno con un francobollo speciale che ritrae la bellezza delle montagne e la connessione armoniosa con la natura. Emesso oggi, questo francobollo di valore 1,25€ rappresenta un tributo a queste regioni. Stampato con cura su carta di alta qualità dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. "è un simbolo di riconoscimento e gratitudine verso le montagne italiane" sottolinea Jean Barocco, consigliere nazionale dell'Uncem (nella foto in primo piano).