Dolore e sgomento per l'omicidio di Giulia Cecchettin

La Consulta regionale per le pari opportunità della Valle d'Aosta esprime dolore e sgomento per il terribile omicidio di Giulia Cecchettin e si stringe attorno alla sofferenza della famiglia.

«Un amore può essere giusto o sbagliato, forte, debole, a volte felice, a volte triste, ma mai violento - commenta la Presidente della Consulta, Maria Elena Udali -. Tra qualche giorno sarà la Giornata contro la violenza sulle donne e questo ennesimo femminicidio ci dice quanto ci sia bisogno di cultura, di informazione e di strumenti per invertire questa scia di sangue che sta segnando la nostra società. Giulia era giovanissima, aveva il futuro davanti a sé: la sua morte è una grave sconfitta per tutte noi, ma è un copione al quale non vogliamo abituarci. Ci vogliono misure e azioni concrete per un vero cambiamento culturale, con la complicità di tutti, donne e uomini.»

Flash mob per Giulia e per tutte le Giulia vittime di violenza di Dora Donne

Dora Donna, Associazione nata per combattere ogni forma di violenza o molestia in qualsiasi ambito avvenga, promuovendo forme di prevenzione attraverso attività educative e formative: le azioni di prevenzione della violenza e di contrasto agli stereotipi di genere devono trovare spazio nei più diversi ambiti dall’educazione familiare all’attività nelle scuole, ha organizzato organizzato un flash mob contro la violenza sulle donne mercoledì ore 17 all' Arco di Augusto 'Accendere una Lucina'. Si possono portare candeline, disegni, cartelloni, cuoricini...sarà una breve testimonianza. Sono invitati soprattutto i bambini ed i ragazzi