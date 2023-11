Annullate le Gare di Coppa del Mondo Matterhorn Cervino Speed Opening

Nel dopo annuncio dell'annullamento delle prestigiose gare di Coppa del Mondo Matterhorn Cervino Speed Opening, il Presidente della Regione Renzk Testolin e gli Assessori Giulio Grosjacques e Luigi Bertschy esprimono il loro profondo dispiacere, affiancando tale notizia a un sentimento di gratitudine per l'immenso sforzo svolto nell'organizzazione dell'evento.

"È con sincero rammarico che dobbiamo accogliere la notizia dell'annullamento delle gare di Coppa del Mondo Matterhorn Cervino Speed Opening. Il lavoro tecnico e organizzativo svolto è stato eccezionale, un impegno riconosciuto da tutti gli attori coinvolti. Purtroppo, le avverse condizioni meteorologiche si sono rivelate un ostacolo insormontabile. Tuttavia, questo non segna la fine del nostro sogno, di questo progetto straordinario di collaborazione transfrontaliera, unico nel panorama della Coppa del Mondo."

L'annullamento delle gare non indebolisce la fiducia nella visione a lungo termine del progetto. La Federazione Internazionale Sci (Fis) ha confermato il proprio sostegno, incoraggiando il comitato organizzatore a non arrendersi. "Da lunedì, il comitato riprenderà alacremente il lavoro, preparandosi per una nuova edizione che mantenga viva la passione e l'impegno che hanno caratterizzato questo evento fino ad ora."

Il Presidente Testolin e gli Assessori Grosjacques e Bertschy concludono con un messaggio di gratitudine: "Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Nonostante le attuali circostanze, siamo determinati a proseguire sulla strada tracciata, sicuri che il prossimo evento sarà ancora più straordinario e coinvolgente."