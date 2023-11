Natura curiosa est, un'antologia di racconti intriganti

Si tratta del 52° libro e il terzo della collana "Storia dei Valdostani-Histoire des Valdôtains".

"Natura curiosa est" offre un affascinante viaggio nel tempo attraverso 59 brevi racconti, ognuno dei quali rivela aneddoti e curiosità riguardanti gli animali valdostani e non solo. Questi racconti svelano aspetti inediti e chicche rintracciate tra le pagine dei giornali di un'epoca passata, nelle cronache di un tempo ormai trascorso e in documenti antichi.

Tra le pagine di questo volume, i lettori potranno immergersi in racconti intriganti come "Un elefante sotto l'Arco d'Augusto", "Lo strano caso dei pesci al Gran San Bernardo", "Animali strani, mostruosi" e "Rane e vermi che escono dalle fontane". Il libro offre anche uno sguardo affascinante sui cani del Gran San Bernardo, sui camosci e gli stambecchi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e molto altro ancora.

Alcuni racconti si concentrano su incidenti insoliti, misteri avvincenti (come il caso del valdostano Gygax e i suoi compagni, temibili briganti in Svizzera) e leggende affascinanti (come quella dedicata al cane Fopp di Aosta).

"Natura curiosa est" si configura come un vero e proprio caleidoscopio di situazioni, offrendo una prospettiva diversa per esplorare la Valle d'Aosta, lontana dalla narrazione convenzionale.

Propone un modo alternativo per scoprire la natura e le sue peculiarità, presentando scenari in cui l'uomo, pur trovandosi spesso in secondo piano, svolge comunque un ruolo rilevante nei racconti narrati.