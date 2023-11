Al Circolo della Stampa fervono i preparativi per la Cena degli Auguri

Il Circolo Valdostano della Stampa è entusiasta di estendere un caloroso invito agli Organi di Informazione, nonché ai cittadini che condividono l'amore per le tradizioni natalizie, per un evento che promette di avvolgere Aosta in un'atmosfera di magia e condivisione.

La serata, intitolata "COME LE FOGLIE: TUTTI DIVERSI E TUTTI UGUALI PER UN NATALE SENZA FINE", si terrà presso il suggestivo Ristorante Intrecci di via Binel 12, il martedì 12 dicembre a partire dalle ore 20.00. Questo incontro speciale sarà impreziosito dalla presenza di ospiti molto speciali: due giovani, selezionati dai loro compagni, provenienti dal Centro diurno regionale “Orchidea”.

Questo centro è dedicato alle persone con disabilità psicofisica, un luogo che mira a migliorare il benessere fisico ed emotivo dei suoi ospiti attraverso l'autodeterminazione, le relazioni interpersonali e l'inclusione sociale.

Accompagnati dagli Educatori Professionali, Alberto Gratteri e Giulio Schinca, insieme alla Coordinatrice Cristina Conte, i ragazzi condurranno una discussione coinvolgente e illuminante.

L'obiettivo della serata sarà esplorare il concetto di uguaglianza sostanziale che dovrebbe riflettersi nella parità effettiva nella vita di tutti, proteggendo così i diritti costituzionalmente garantiti e aspirando a una comunità inclusiva e rispettosa. Tutto ciò ha radici profonde nella Valle d’Aosta, terra di tradizioni e di valori autentici.

In linea con la tradizione del Circolo, il dono natalizio di quest'anno abbraccia i principi di solidarietà e identità valdostane.

Si tratta di preziosi portapenne in legno, finemente decorati con un artistico stambecco, e candele natalizie personalizzate in ceramica, opere d'arte che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi alle Fiere di S. Orso.

Per partecipare a questo straordinario evento, si prega gentilmente di confermare la propria presenza e quella degli ospiti contattando la Segretaria del Circolo, Margherita Garzino (cell. 335.5416466), o la Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).

Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera natalizia, celebrando i valori della condivisione, della solidarietà e dell'inclusione che rendono speciale il periodo delle festività in Valle d'Aosta.