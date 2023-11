Accordo di Fondation Chanoux con l'Università Sapienza di Roma: un'apertura alla condivisione di esperienze e conoscenze

L'Università Sapienza di Roma ha ufficialmente stretto legami con la Fondation Chanoux, siglando un accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia e il Territorio e la Finanza (MEMOTEF).

L'atto formale della firma dell'accordo è stato preceduto da una tavola rotonda, alla quale hanno preso parte i responsabili delle varie aree di ricerca del dipartimento. Durante questo incontro, sono stati esaminati e delineati i settori in cui la Fondation e il dipartimento possono avviare, sin da subito, attività di ricerca e cooperazione.

Marco Gheller, presidente della Fondation, ha sottolineato: "Questo accordo rappresenta il risultato di un lungo lavoro costruito grazie alla collaborazione e alla fiducia instaurata con il professore Raimondo Cagiano de Azevedo, un amico di lunga data della Valle d’Aosta. Ci offrirà l'opportunità di esplorare tematiche di fondamentale importanza per la nostra regione, come lo spopolamento delle valli alpine, la crisi demografica, il multilinguismo e gli impatti dell'evoluzione del turismo di massa, avvalendoci dell'esperienza e della competenza di una delle più prestigiose università europee".

Anche Donatella Strangio, Direttrice del Dipartimento MEMOTEF, ha espresso la propria soddisfazione per l'avvenuta firma dell'accordo, sottolineando l'importanza di questa collaborazione.

L'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, presente all'evento, ha dichiarato: "La Regione è pienamente disponibile a cooperare con l'Università Sapienza su tematiche di attualità per la Valle d'Aosta. Allo stesso tempo, la Valle, per le sue caratteristiche e dimensioni, rappresenta un soggetto di studio interessante e significativo".

Questo accordo non solo sancisce una partnership scientifica ma promuove un'apertura culturale che mira a condividere esperienze, conoscenze e prospettive per affrontare sfide rilevanti per la Valle d'Aosta, ampliando il campo delle opportunità di ricerca e sviluppo in un contesto internazionale e multidisciplinare.