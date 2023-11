Autonomia, Lega: “contenti per conclusione lavori su emendamenti, riforma prosegue”

“Il percorso dell’autonomia in commissione al Senato, iniziato meno di un anno fa, è ormai avviato verso la conclusione. Un cammino ricco di sedute, audizioni e approfondimenti che ha plasmato il testo, in vista del confronto in Aula che è sempre più vicino. Siamo felici di aver concluso i lavori sulle proposte emendative, ora non resta che il voto sul mandato al relatore già fissato per martedì e già da domani si potrà procedere con le dichiarazioni di voto. I numeri e i voti certificano in maniera incontrovertibile un confronto ampio e una collaborazione trasversale, anche se qualcuno preferisce agitare inutili polemiche. Grazie a questa riforma, e alla spinta decisiva impressa dal ministro Calderoli, finalmente si potrà ridurre quei divari che il centralismo a creato nel paese all’insegna di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione. Il dato politico è chiaro: l’autonomia prosegue il suo percorso in parlamento. Di questo come Lega siamo ovviamente soddisfatti, avanti tutta”.

Così i parlamentari della Lega in commissione Affari Costituzionali: Daisy Pirovano (Capogruppo), Nicoletta Spelgatti, Paolo Tosato.