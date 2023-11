Villeneuve: Impegno nella lotta contro la violenza di genere

La valenza sociale di questo evento è evidente in quanto mira a sensibilizzare la comunità sulla problematica della violenza di genere e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza.

Saranno ospiti i bambini della scuola primaria e dell’infanzia che hanno contribuito, con disegni dedicati all’amore eseguiti in occasione del dono Day, a rendere possibile l’esposizione delle loro opere variopinte in Libreria Sospesa. Questo coinvolgimento dei bambini sottolinea l'importanza di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle relazioni sane.

Verranno letti dalle ammi-nistratrici comunali pensieri d’autore dedicati alle donne, momento merenda, in seguito trasfe-rimento in piazza Assunzione per scoprire il nuovo pannello a forma di cuore contro la violenza sulle donne. La lettura di pensieri d'autore e l'esposizione del pannello contro la violenza sulle donne eviden-ziano l'impe-gno della comu-nità nel promuovere un ambiente sicuro e rispet-toso per le donne.

Una rappre-sentanza della Chorale Châtel Argent sosterrà l’iniziativa dando voce ad un inno inclusivo: Amazing Grace scritto da John Newton nel 1700. La presenza della Chorale Châtel Argent e l'esecuzione di un inno inclusivo contribuiscono a creare un ambiente di solidarietà e sostegno, enfatizzando l'importanza dell'unità nella lotta contro la violenza.

Il cielo sopra Villeneuve si tingerà di rosso per tutto il week-end con l’accensione del castello di Châtel Argent. L'accensione del castello di Châtel Argent con il colore rosso rappresenta simbolicamente l'impegno della comunità nel contrastare la violenza, trasmettendo un messaggio di speranza e consapevolezza per l'intera società.