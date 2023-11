Per un Natale di Diritti: con Emergency sostieni il diritto alla cura in Italia e nel mondo

Natale, per sostenere il diritto alla cura in Italia e nel mondo basta un piccolo gesto. Dal 25 novembre al 24 dicembre, nel negozio di EMERGENCY ad Aosta è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo. Dai cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale EMERGENCY in Via Edouard Aubert 19, aperto dal 25 novembre al 24 dicembre, dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. L’8, il 9 e il 10 dicembre il negozio sarà aperto con orario continuato, dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì.

A rendere speciale il Natale non solo le più di 70 proposte regalo con il logo di EMERGENCY, dalla classica tazza fino all’agenda, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui l’associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong. Tra queste cooperative solidali che garantiscono il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori come ad esempio Musizi Joy, dove persone che abitano gli slum di Kampala creano decori per il Natale. Dall’Afghanistan, monili di lapislazzuli, tessuti preziosi, borse, sciarpe e il tradizionale orsetto prodotto da una cooperativa di donne vulnerabili.

Per offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili in Italia e nel mondo, negli spazi di Natale si possono acquistare il presepe della pace del Perù prodotto da Kenty, realtà che mette insieme famiglie artigiane, rifugiati e piccole cooperative di giovani in zone disagiate del Paese; la collana con il ciondolo logo di EMERGENCY e il portachiavi entrambi realizzati da NO WAR FACTORY, con metalli provenienti da residui bellici disseminati nel Laos, Paese del Sud est asiatico, la zona del mondo più bombardata della storia; per chi volesse regalare un libro, qui si possono anche trovare i libri scritti dal fondatore di EMERGENCY, Gino Strada, come ad esempio “Una persona alla volta” edito da Feltrinelli.

Per un Natale solidale anche a tavola non mancano torroni, croccanti e altri dolci a base di mandorla, pistacchio e nocciola prodotti all’interno della Casa circondariale di Ragusa dalla cooperativa Sprigioniamo Sapori,le tavolette di cioccolato del Laboratorio di Don Puglisi, progetto di reinserimento sociale di donne in difficoltà con figli, la Cesta salata EMERGENCY di Negozio Leggero con una selezione di prelibatezze senza derivati animali, gli infusi e le tisane di Erbalogica, tutti rigorosamente biologici.

Per chi è attento all’ambiente si possono scegliere gli orecchini e le collane di Az Contempory Jewels tutti prodotti con materiali di riciclo, a tiratura limitata; un’altra possibilità è quella di regalare le borse di Cartiera, laboratorio di moda etica che recupera e riusa pelle e tessuti di alta qualità; tante le proposte di Vagamondi con il progetto nato in Sri Lanka che produce materiale da cartoleria a partire dagli escrementi degli elefanti.

EMERGENCY propone, infine, delle idee-regalo virtuali: basta infatti un contributo online e si potrà sostenere direttamente il lavoro dell’associazione in Italia e nel mondo, con l’acquisto di giubbotti-salvagente per la nave Life Support, di farmaci e materiale sanitario per un neonato in terapia intensiva neonatale in Afghanistan, una visita medica gratuita a un paziente nel politruck, l’ambulatorio mobile di EMERGENCY aperto a tutti per visite gratuite in Italia, pacchi spesa, per un mese, beni di prima necessità per una famiglia.

Con l’acquisto dei regali solidali sarà possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card: si contribuirà così concretamente a garantire il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti, alla lotta alla guerra e alla povertà.

Dall’ 11 al 17 dicembre allo Spazio di Natale di EMERGENCY di Via Edouard Aubert 19, inoltre, si potrà salire virtualmente a bordo della nave Life Support di EMERGENCY con i visori a 360° per un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse che da quello di chi soccorre. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della nave Search and Rescue di EMERGENCY che è in mare da dicembre 2022.

Per sapere dove trovare i negozi di Natale di EMERGENCY:

https://www.emergency.it/<wbr></wbr>negozi-natale/

È possibile acquistare i regali di Natale anche online, scegliendo tra le tante proposte offerte da EMERGENCY SHOP

Le idee-regalo solidali per il Natale si possono trovare anche alla pagina dedicata: EMERGENCY GIFT