GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la strategia di sviluppo locale presentata dal GAL Valle d’Aosta per l’attuazione dell’intervento SRG06 “Leader – attuazione strategie di sviluppo locale” del Piano strategico della PAC 2023-2027 e conseguente approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e il GAL Valle d’Aosta,

Sono poi stati concessi, per il 2023, degli aiuti per la partecipazione ai concorsi per il miglioramento genetico dei capi di bestiame di interesse zootecnico. Nello specifico 1 milione e 350 mila euro a favore dell’Anaborava e 68 mila 845 euro all’Arev.

È stato approvato il bando per la concessione di aiuti al settore dell’apicoltura, al fine di sostenere il patrimonio apistico e compensare le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nel 2021.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bagnère, nei Comuni di Saint-Christophe e Quart.

Nell’ambito dell’edilizia strutture scolastiche, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova palestra scolastica a servizio delle scuole secondarie di secondo grado e delle associazioni sportive, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel Comune di Aosta. L’impegno di spesa è di 2 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024.

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria lungo la rete viaria classificata regionale sulla base degli esiti delle ispezioni ai ponti e di quanto segnalato dal personale sorvegliante la strada regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la variazione di bilancio della Regione per il triennio 2023/2025 per la copertura di nuove spese per le misure previste dalla l.r. 23/2010. Nello specifico si finanziano i contributi per i pazienti affetti da SLA e altre disabilità gravi o gravissime e per il sostegno alle donne vittime di violenza. L’importo è di 350 mila euro per ciascuna annualità del triennio

È stata recepita l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”.

La Giunta regionale ha recepito il DM 23 giugno 2023, concernente la determinazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica e ha approvato il nomenclatore regionale che determina le tariffe utili a garantire i livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

La Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione, in qualità di soggetto attuatore, alla presentazione di un progetto da finanziare a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, a supporto dei cittadini di paesi terzi (Capacity building).

È stata approvata la partecipazione della Regione per il tramite dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, per l’anno 2023, all’evento organizzato dall’Associazione Banco alimentare per la Valle d’Aosta denominato “27a Giornata nazionale della colletta alimentare”.

È stata approvata l’integrazione, nei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali, della profilassi della bronchiolite ai neonati e bambini nel primo anno di vita. La somministrazione da parte dell’azienda USL della Valle d’Aosta è svolta senza oneri a carico degli assistiti, i cui genitori aderiscono alla proposta, a partire dalla stagione epidemica autunno/invernale 2023/2024 e comporta una spesa annua stimata in 113.100 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un progetto pubblicitario a sostegno dell’immagine turistica della Valle d’Aosta da attuare tramite le risorse di comunicazione di proprietà della società Cagliari calcio, nel corso del campionato 2023-2024. La spesa complessiva è 73 mila e 200 euro.