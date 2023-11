Famiglie con minori da 0-3 anni, incontro di restituzione dei risultati di bisogno

Sabato 18 novembre alle ore 10,30 il Salone della Biblioteca “Ida Désandré” di viale Europa accoglierà un incontro di restituzione dei risultati dello studio sul campo sui bisogni delle famiglie con minori in età 0-3 anni e sul servizio dei nidi d’infanzia comunali condotto nei mesi scorsi. All’appuntamento sono stati invitati tutti i nuclei familiari potenzialmente interessati.

Lo studio “Bisogni sociali ed educativi delle famiglie con figli da 0 a 3 anni nella Città di Aosta”, commissionato dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con l’Ateneo valdostano per un investimento di circa 23 mila euro, è stato condotto dal ricercatore Manuel Finelli, assegnista in Sociologia generale, sotto la responsabilità scientifica di Massimo Angelo Zanetti, docente di Sociologia generale del Dipartimento di Scienze umane e sociali, sezione di ricerca in Scienze umane e sociali per il territorio, dell’Ateneo valdostano. La ricerca si è sviluppata in un anno e mezzo di attività, a partire dalla primavera dello scorso anno, e ha visto la partecipazione di 42 interlocutori, 11 di nazionalità straniera, di età compresa tra i 26 e i 52 anni, su 540 nuclei familiari con almeno un/a minore nella fascia 0-3 anni.

Tra gli obiettivi dello studio rientrava la rilevazione dei bisogni e delle aspettative sui servizi rivolti alle famiglie con figli/e dai 0 ai 3 anni, ma anche mappare i servizi per la fascia 0-3 nell’area comunale, e individuare azioni e interventi sostenibili.

Peraltro, alcune indicazioni emerse dalla ricerca erano state integrate nel nuovo regolamento in materia di nidi d’infanzia approvato nello scorso mese di luglio per divenire immediatamente operative.