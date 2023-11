CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, LA FONDATION EMILE CHANOUX ORGANIZZA UN INCONTRO

Un incontro fortemente voluto dalla Fondation e che a detta del presidente Gheller nasce dopo un incontro avuto con Giancarlo Rosso di Voci di Pace Valle d'Aosta e con la giornalista Rai Federica Zoja.

"Ci siamo accorti che molti media affrontano la questione Israelo-Palestinese dando per scontato che il pubblico sappia cos'è un kibbutz o chi sono i fratelli musulmani, e sappiamo tutti che non può essere così, la questione è molto complessa e si sembrava quindi importante organizzare un momento divulgativo, in cui parlare in maniera semplice di questa questione", afferma Gheller (nella foto con Federica Zoja), che aggiunge: "Federica Zoja che i più conoscono come

volto del tgr 3 regionale è una giornalista con una lunga esperienza di corrispondente dal Medio Oriente, parla perfettamente Arabo e ha il dono di riuscire a parlare in maniera semplice di cose complicate.





Giancarlo (nella foto) invece è un uomo che da sempre lavora per costruire ponti di pace e di dialogo tra israeliani ed arabi, oltre ad avere una profonda conoscenza della questione medio orientale. Io invece cercherò di inquadrare la storia del sionismo e dello stato d'Israele".