Al Matterhorn Cervino Speed Opening quattro scuole si uniscono per promuovere la Valle d’Aosta

Tutti uniti con un unico obiettivo: diventare una vetrina per le eccellenze della Valle d’Aosta in uno degli eventi internazionali più significativi ospitati dalla regione. Quattro scuole paritarie valdostane - l’Institut Agricole Régional, la Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur, l’École Hôtelière de La Vallée d’Aoste e l’Istituto Professionale Salesiano Don Bosco – si presenteranno alla Coppa del Mondo di sci, in programma l'11 e 12 novembre con la gara maschile e il 18 e 19 novembre con quella femminile.

All'interno di uno chalet, posizionato all’uscita delle funivie di Cime Bianche accanto all'info point, gli studenti dei quattro istituti illustreranno la regione attraverso i suoi prodotti e l'offerta turistica a migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.Per la prima volta, si uniscono per mostrare il meglio che questa regione può offrire, partendo proprio dagli indirizzi specifici di ciascuna scuola.

Infatti, ognuna "mette in pista" i propri studenti sfruttando le loro attitudini: i ragazzi del Don Bosco hanno contribuito alla realizzazione dell'allestimento dello chalet, creando oggetti decorativi in legno; gli studenti del Linguistico di Courmayeur si occuperanno della divulgazione dell'offerta turistica al pubblico straniero, mentre gli allievi dell’École Hôtelière e dell’Institut Agricole racconteranno i prodotti locali come Fontina, vino e pane nero, descrivendone i processi di produzione, oltre ad organizzare momenti di degustazione.

Si tratta di un momento formativo cruciale per tutti gli studenti delle scuole, che avranno l'opportunità di prendere parte all'organizzazione dell'evento, entrando così da protagonisti nel mondo del lavoro e sperimentandosi in vista di un futuro professionale anche in questi ambiti.

“È un'opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le proprie competenze in un contesto di lavoro di gruppo come la gestione di un grande evento internazionale”, ha commentato Michele Sigaudo, direttore didattico dell’Institut Agricole Régional.