Tornano i presepi e gli eventi natalizi nel Biellese: Il primo sarà il Mercatino degli Angeli a Sordevolo, da domenica 12 novembre

Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo

Dal 12 novembre al 10 dicembre



Giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione lo storico Mercatino degli Angeli di Sordevolo, il grande evento che, anche quest’anno, annuncerà per primo l’arrivo del Natale sul territorio biellese. L’edizione 2023 si terrà nelle domeniche: 12, 19 e 26 novembre e 3, 8 e 10 dicembre.



Quest’anno saranno circa 200 gli espositori ospitati dall’evento che, con prodotti che spaziano dall’artigianato all’agroalimentare, si alterneranno all’interno delle 80 postazioni espositive, provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia. Inoltre, anche la stessa Sordevolo offrirà diversi servizi culturali e ricreativi: saranno visitabili - oltre ai musei stabili Archivio Lanifici Vercellone e Passione di Sordevolo - le mostre temporanee “Emozioni nel legno”, con sculture ad opera di Stefania e Bruno Nicolo e sede nella Biblioteca Civica, “Quando l’acqua gioca con la neve”, con acquerelli di Giorgio Marinoni e sede nel Palazzo del Comune e, novità dell’anno, la mostra collettiva di pittura “Arte sotto l’albero”, con opere di Paola Braghin, Elisa Guetta, Gianni Poma e Cristina Scalabrino, sempre all’interno del Palazzo Comunale. Un’altra grande novità dell’edizione 2023 sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, che verrà inaugurata sabato 11 novembre e rimarrà aperta tutti i giorni fino alla fine delle festività natalizie.



All’interno del Mercatino saranno a disposizione diversi punti di ristoro e, anche quest'anno, sarà possibile partecipare al gioco “Alla ricerca di Babbo Natale”, una caccia al tesoro interamente dedicata ai più piccoli. Verrà proposto un ricco programma musicale e artistico dal vivo, curato da Ilaria Girino, che vedrà protagoniste le giovani band della scuola di musica Sonoria, After 11 (in acustico), Kaliba (in acustico + Karaoke Live Band), le scuole IC Mongrando ed elementari di Sordevolo, Schegge Sparse (in acustico), scuola di danza l’Arabesque e coro di istituto IC Occhieppo Inferiore (Scuole Occhieppo e Pollone).



Infine, il 19 novembre, l’associazione sordevolese di amatori di auto d’epoca “I Turbolenti” allestirà un piccolo raduno statico di auto italiane degli anni ’60 e ’70. Durante la giornata, presenzierà anche il giornalista Beppe Gandolfo, che porterà Studio Aperto MAG a Sordevolo appositamente per il Mercatino degli Angeli.



Per maggiori informazioni: www.ilmercatinodegliangeli.it

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo

Dal 18 novembre al 10 dicembre



Torna l’amato e tanto atteso Borgo di Babbo Natale, organizzato all’interno della suggestiva e medievale cornice del Ricetto di Candelo, facente parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Il mercatino natalizio, ricco di mostre, musiche, bancarelle e cantine artigianali, torna quest’anno da sabato 18 novembre per tutti i weekend sino al ponte dell’8-9-10 dicembre. Gli artigiani presenti, provenienti da tutto il Piemonte, proporranno tra le rue del Ricetto tante idee regalo e gustosi prodotti gastronomici.



Durante i giorni di apertura dell’evento, tutti i bambini saranno i benvenuti per lasciare la letterina nella casella di posta e per incontrare Babbo Natale: tutte le letterine riceveranno risposta e un piccolo regalo. Il percorso, composto da sei postazioni di attività e laboratori didattici gratuiti per bambini, sarà attivo tutti i giorni dell’evento per l’intero orario previsto. Ad ogni tappa, verrà consegnata ai piccoli visitatori una figurina adesiva che darà vita ad uno splendido puzzle a ricordo della giornata.



Infine, il grande albero di Natale posizionato all’entrata del Ricetto, si accenderà per trasformare il borgo in uno spettacolo di luci e colori il 18 novembre alle ore 17.



Per tutte le info: www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale

Presepe Meccanico di Callabiana

Dal 2 dicembre al 14 gennaio



Come da tradizione, anche per il 2023 verrà allestito il grande Presepe Meccanico di Callabiana, situato nell’oratorio di San Carlo, in frazione Nelva, che verrà inaugurato sabato 2 dicembre e benedetto l’8 dicembre alle ore 11, seguito da un pranzo in compagnia organizzato presso la locanda Erbavoglio (prenotazione obbligatoria al numero: 348 0304293).



Il presepe è vivacizzato da un centinaio di piccole figure che si animano davanti al paesaggio biellese, in cui si riconoscono il Mucrone e il Santuario di Oropa. Sarà aperto tutti i giorni, dal 2 dicembre al 14 gennaio, e sarà attivato dalle 14:30 alle 17:30 (nei giorni feriali) e dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (nei giorni festivi e prefestivi).



Il 26 dicembre si terrà la tipica “festa dei presepi” del paese, in cui i boschi e tutte le creazioni rimarranno illuminate fino alle ore 20 di sera. Nel pomeriggio, dalle ore 16:00, ci saranno ospiti a sorpresa - svelati nelle prossime settimane - che allieteranno grandi e piccini. Il 6 gennaio, dalle ore 15, ci sarà il tradizionale “saluto alla befana” presso la sede della pro loco di Camandona.

Al presepe meccanico si aggiunge, dal 2018, l’iniziativa dei Presepi nel Bosco: circa 70 rappresentazioni natalizie vengono collocate nei sentieri tra le diverse frazioni e incastonate tra i rami del bosco. Nel percorso all’interno del bosco, quest’anno, ci sarà una novità: oltre ai tradizionali presepi, verranno esposti anche alberi di Natale, artistici e decorati, dislocati lungo tutto il percorso. I Presepi nel Bosco sono visitabili tutti i giorni, dal 2 dicembre al 14 gennaio, senza alcun vincolo orario.



Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a portare il proprio presepe da posizionare nel bosco, c’è ancora tempo. Per informazioni: 348 0304293 (Luigi)



Per informazioni: https://www.facebook.com/presepedicallabiana

Presepe Gigante di Marchetto a Mosso S. Maria (Valdilana)

Dal 2 dicembre al 7 gennaio

Dal 2 dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 ritornerà, per la sua 36esima edizione, la magia del Presepe Gigante di Marchetto, situato a Mosso S. Maria (nel comune di Valdilana in provincia di Biella, Alto Piemonte). Il grandioso presepe, con tutta probabilità uno dei più grandi in Italia e nel mondo, ha mantenuto il nome della borgata mossese dove ha avuto origine nel 1980, ed è ora preparato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico di Mosso. Il percorso di visita, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, è lungo circa un chilometro ed è libero e aperto a tutti. Può durare circa un’ora ed è fattibile anche per persone con disabilità. Anche quest'anno, la Natività è allestita nello spazio all’aperto del Centro Anziani.

Tanti gli appuntamenti collaterali organizzati quest’anno: si parte il giorno dell’apertura, il 2 dicembre, con il Mercatino del Presepe in piazza Italia a Mosso; si continua il 9 dicembre con la “Passeggiata d'inverno” al Santuario della Brughiera con visita al Presepe; successivamente, per il 16 dicembre, è stata organizzata una Cena di Gala presso l’Istituto Alberghiero "Gae Aulenti" di Mosso; in attesa del Natale, il 24 dicembre verrà realizzato il “Falò della Vigilia” in borgata Marchetto di Mosso; in conclusione, il 6 gennaio la Befana verrà in visita al Presepe Gigante.

L’ideazione e l’allestimento sono a cura dei volontari del gruppo Presepe della Pro Loco di Mosso.

Per informazioni: 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso)

Mail: presepegigante@gmail.com - Sito: www.presepegigantemarchetto.it

Pagina Facebook: Presepe Gigante di Marchetto

I Presepi di Postua

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Giunge alla sua 41esima edizione la rassegna de "I Presepi di Postua", quest’anno con circa 200 presepi esterni in esposizione nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua; Postua - al confine con la Valsesia - inaugurerà la rassegna di presepi l'8 dicembre, insieme alla benedizione degli asinelli.

Domenica 10 dicembre, invece, nella piazzetta della frazione Roncole arriverà direttamente Babbo Natale, per allietare tutti i bimbi, insieme al mercatino di Natale che verrà collocato in centro, nella piazza di Barinciano; sarà inoltre presente il gruppo "Spazzacamini ANFFAS”, composto dai giovani travestiti da folletti che accoglieranno i visitatori durante la giornata, il tutto unito al magico trenino che girerà per il paese. In ogni festività saranno presenti punti di ristoro a disposizione dei visitatori. La manifestazione terminerà il 6 gennaio.

Per informazioni: Tel. 015 760303 / 015 7690006 (Municipio).