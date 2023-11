Jeannette Curtaz presidente Avis Gressan

“Sono particolarmente lusingata della nomina e al tempo stesso intimorita, ma consapevole dell’importanza di guidare un’Associazione importante come l’Avis Comunale Gressan”. Jeannette Curtaz commenta così la sua nomina a presidente della Sezione Avis di Gressan che succede Ingrid Bredy la quale si è dimessa per essere stata eletta nell’esecutivo Avis regionale.

“Raccolgo un’eredità importante dalla Presidente uscente, Ingrid Bredy, che si è molto adoperata per la promozione dell’Associazione e che rimanendo a far parte del Consiglio Direttivo sarà per noi tutti una preziosa risorsa”, ha sottolineato la neo presidente.

Jeannette Curtaz, che è stata eletta all’unanimità, ha proposto vice presidente Mauro Morelli, in qualità di segretaria Nathalie Argentour e come amministratore Roberto Coletta. Gli altri componenti del direttivo sono: Ingrid Bredy, Dina Curtaz, Paola Empereur, Marie-Hélène Montel, Angelo Soreca, Viviana Vadagnin e Christian Varone. Riconfermato come revisore dei conti Loris Chabod.

“Per la nostra Associazione è importante e indispensabile fare rete – ha sottolineato la Presidente Jeannette Curtaz, con la finalità di promuovere l’attività dell’Avis, sostenendo iniziative e associazioni sul territorio. Il fine è quello di portare sempre alto il valore della donazione, sia esso di sangue, di plasma o di tempo, nella ferma convinzione che i più grandi obiettivi si raggiungano solo con il lavoro di squadra”.