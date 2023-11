La Giunta regionale illustra alle associazioni e alle parti sociali il bilancio di previsione 2024/2026

La Giunta regionale ha presentato oggi alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali la legge di stabilità della Regione per il triennio 2024-2026, il bilancio programmatico 2024/2026 e il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria, tutti approvati dalla Giunta regionale.

Il documento finanziario si presenta in modo solido, con una previsione di entrate che pareggia a 1.819 milioni per il 2024, 1.687 milioni per il 2025 e 1.594 milioni per il 2026. Questo successo nella crescita delle entrate ha permesso di finanziare l'incremento delle spese obbligatorie, mantenendo un equilibrio tendenziale del bilancio e consentendo l'adozione di iniziative coerenti con il DEFR 2024-2026.

Da quanto emerge dalle varie colonne il documento riflette un miglioramento nell'incidenza della spesa corrente rispetto alla spesa di investimento, riducendo la percentuale dal 78,58% al 76,97% rispetto all'anno precedente. Le spese correnti previste, al netto del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale di 82,8 milioni, si attestano a 1.250 milioni di euro, mentre gli investimenti rappresentano circa il 23% della spesa totale, superando i 374 milioni di euro nel 2024, in crescita rispetto all'anno precedente.

Il bilancio riflette una distribuzione delle risorse che pone in cima le priorità strategiche. La tutela della salute riceve il 25,3% delle risorse, mentre l'istruzione e il diritto allo studio rappresentano il 12,5%, insieme costituiscono il 37,8% degli stanziamenti complessivi.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, sottolinea che la sostenibilità è un tema strategico chiave che guida la programmazione 2024-2026, e il bilancio di previsione è la sua attuazione. Questa sostenibilità si declina in obiettivi specifici, tra cui politiche del lavoro, sviluppo economico e mobilità sostenibile, tutela del territorio, servizi alla persona e sostegno agli enti locali. Tali obiettivi si attueranno sia attraverso interventi diretti, sia attraverso la programmazione di interventi finalizzati ad affrontare le sfide demografiche, i cambiamenti climatici e a sostenere il contesto economico in evoluzione.

Le consultazioni con i sindacati, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni sono state parte integrante del processo, dimostrando un impegno a coinvolgere le parti interessate nella definizione delle priorità regionali. L'iter consigliare inizierà prima della discussione in aula prevista per metà dicembre, consolidando l'approvazione del bilancio programmatico e dei programmi strategici della Regione.

Questo bilancio riflette un impegno concreto a gestire le risorse in modo sostenibile e a soddisfare le esigenze della comunità regionale, posizionando la Regione per affrontare sfide future in modo efficace ed efficiente.

Hanno partecipato al primo incontro di oggi i sindacati CGIL, CISL, UIL e SAVT e delle associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Avcu, Codacons, Federconsumatori. Successivamente si è svolto un confronto con Adava, Alpifidi, Arev, Arpav, Avif Chambre Valdôtaine, Cna, Confidi Agricoltura, Confindustria, Confindustria Edili, Fédération des Coopératives, Finaosta.

